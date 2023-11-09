Рецепт вишуканої французької картопляної запіканки — Гратен Дофінуа. Ніжні тоненькі кружальця картоплі в ароматному вершковому соусі з хрумкою сирною скоринкою.

600 г картоплі

200 мл жирних вершків (33%)

200 мл молока

100 г твердого сиру

2 зубчики часнику

сіль

шматочок вершкового масла

Картоплини середнього розміру почистити, нарізати кружальцями по 2—3 мм. Нарізка картоплі дуже важлива, надто тонко (щоб пластинки просвічували) нарізати не варто, але й товсто теж не потрібно. Часник вичавити. Сир середньо натерти. У каструлю налити вершки та молоко, покласти часник, посолити. Довести до кипіння, викласти картоплю. Варити на середньому вогні під кришкою 7—12 хв. (залежить від сорту). Картопля має бути майже готовою.

Форму щедро змастити маслом (кількість продуктів — на форму 21×14 см). Всю картоплю потрібно викласти максимум у два шари. Кружечки картоплі дістати з каструлі. Викласти половину в один шар у вигляді черепиці, посолити. Викласти другу половину, посолити. Залити вершковою сумішшю, в якій варилася картопля. Притрусити сиром. Поставити в розігріту до 180 градусів духовку. Готувати 15—20 хв.