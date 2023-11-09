Урожаєм ремонтантної малини можна ласувати аж до стійких холодів. Тому її пагони зрізують значно пізніше, ніж у звичайних сортів — навіть тоді, коли верхній шар ґрунту вже промерзне.

Поспішати з обрізуванням не варто ще й тому, що до морозів корені накопичують поживні речовини, які надходять з листя та пагонів. Це дозволить рослинам більш інтенсивно розвиватись у новому сезоні. Залежно від того, який врожай бажаєте отримати наступного року, є нюанси обрізування.

Якщо більш пізній, але рясний, то пізньої осені всі пагони, що відплодоносили, обрізують під самий корінь, не залишаючи пеньків. А якщо бажаєте мати більш ранній врожай, залиште кілька цьогорічних пагонів, які не плодоносили.

Наступного року ягоди на них з’являться влітку, на однорічних пагонах — дещо пізніше. Усі зрізані пагони вивозять із присадибної ділянки та знищують, бо на них може міститись чимало збудників хвороб і шкідників.

Малинник можна замульчувати на зиму сухою соломою, компостом, сіном, торфом. Загалом коренева система малини вирізняється високою морозостійкістю, тому зазвичай не підмерзає.

Іван СИМАКОВ, садівник.