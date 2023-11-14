Ухвалена Урядом постанова значно спрощує механізм медичної евакуації військових. Відтепер захиснику чи захисниці не потрібно отримувати висновок консиліуму військово-медичної установи, інформує МОЗ.

Адже медзаклад, в якому вони перебувають на лікуванні (реабілітації), ініціює та визначає необхідність направлення на лікування за кордон.

Медзаклад також готує пакет документів, зокрема:

згоду військового або його/її законного представника на лікування за кордоном;

згоду на обробку та передачу персональних даних медзакладам іноземних держав;

виписку з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого за формою, затвердженою МОЗ;

висновок про необхідність направлення військового на лікування за кордон.

Шаблони вищезазначених документів можна знайти за посиланням: https://moz.gov.ua/dokumenti

Далі висновок про необхідність евакуації разом із пакетом документів медзаклад надсилає до державного органу зі складу сектора безпеки й оборони, в якому військовий/військова проходить службу. Державний орган своєю чергою надсилає на розгляд МОЗ в електронній формі лист-направлення з копіями документів.

Потім МОЗ подає запит до країн ЄС щодо готовності безоплатно надати захиснику України необхідну медичну та реабілітаційну допомогу і листом інформує Командування Медичних сил або відповідний державний орган, що входить до складу сектора безпеки й оборони, адміністрацію Держприкордонслужби та МЗС про погоджений з іноземною стороною перелік захисників України, яких можуть прийняти на лікування за кордоном.

МОЗ України за сприяння офіційних структур Єврокомісії транспортує захисника/захисницю до закордонної клініки.