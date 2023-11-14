Найкраще оцінити задерніння саду можна з погляду підмерзання коріння. Проблема досить серйозна й поширена, саме тому найчастіше там, де задерніння немає, застосовують мульчування ґрунту.

Чи спостерігали ви усихання гілок навесні? Якщо так, то найімовірніше це спричинило саме підмерзання коріння. І чим більше коріння підмерзне, тим більше гілок висохне.

Що використовувати для задерніння? Та хоча б і барвінок — і вигляд гарний, особливо, як цвістиме, і для плодових безпечний. Крім того, якщо на вашій ділянці ростуть високі яблуні або груші, то, падаючи на м’яку травичку, вони не сильно травмуватимуться, і їх можна буде їсти й навіть зберігати певний час. Та все ж таки є деякі «але».

При нестачі підживлень і вологи будь-яка трава в пристовбурному колі буде справжнім конкурентом для дерева.

Ще один мінус: якщо не будете використовувати засоби захисту, то на такій імпровізованій галявині можуть поселитися шкідники. Та й захворювання різні теж можуть там знайти притулок.

Якщо вирішите відмовитися від задерніння, то як мінімум раз на три роки потрібно буде вносити гній, солому або іншу органіку, наприклад, перегній. Таке внесення саме втрати гумусу й компенсує. Однак куди краще, якщо зможете поєднати органічне та мінеральне підживлення і внести їх разом.

Отож, плануючи задерніння саду, маєте передбачити додаткові полив і підживлення, а також боротьбу з хворобами та шкідниками. І приготуйтеся до того, що в такому саду врожай може бути не таким щедрим, і маса плодів трішки меншою. Але чистота й краса в саду вам будуть забезпечені, головне — траву скошувати вчасно, і можна по садові хоч босоніж ходити.

Якщо ж вирішили залишити все, як є, й вибрали чорну пару (це коли земля перебуває в пухкому й чистому від бур’янів стані), то не забувайте про внесення органіки, вчасне збирання врожаю.