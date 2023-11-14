За бажання можна зробити його більш солоним, гострим. Смакуватиме з чорним хлібом, солоними крекерами. Проте можна використовувати і як начинку до млинців чи пиріжків.

100 г сухої квасолі

200 г печериць

1 середня цибулина

1 середня морквина

чверть чайної ложки чорного меленого перцю

0,5 чайної ложки солі

0,5 чайної ложки сухого часнику

олія

Квасолю (білу, фіолетову) замочити на ніч. Відварити до готовності. Цибулину та гриби нарізати кубиками. Морквину крупно натерти. На сковороді обсмажити цибулю до золотавості. Додати моркву, смажити разом до м’якості. Окремо обсмажити в олії гриби до випаровування вологи.

Викласти в блендер квасолю без рідини, овочі з грибами. Додати сіль, перець, часник. Подрібнити до однорідності. Якщо закуска вийшла занадто густою, можна додати трохи рідини від квасолі.