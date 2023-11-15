Нововведення, передбачені постановою КМУ від 31.07.2023 №789, почали діяти з 1 листопада і стосуються внутрішньо переміщених осіб, які вперше звертаються за призначенням допомоги від держави, наголошують у Мінреінтеграції.

Нагадаємо, що йдеться про щомісячну державну допомогу на проживання в розмірі 3 тис. грн особам із інвалідністю та дітям і 2 тис. грн для всіх інших внутрішніх переселенців. Відтепер для оформлення виплат звертатися в ЦНАП або «Дію» потрібно тільки одному з членів сім’ї, а не кожному окремо.

Відповідну допомогу призначають на кожного члена сім’ї, відомості про якого включено до Єдиної інформаційної бази даних про ВПО.

Якщо маєте запитання щодо таких виплат, звертайтеся до Мінреінтеграції на цілодобову гарячу лінію за коротким номером: 15-48 або на гарячу лінію Уповноваженого з питань ВПО за номером: 0(66) 813-62-39.