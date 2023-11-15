Шахраї від імені компанії Meta пишуть в особисті повідомлення (Direct) у Фейсбуці й Інстаграмі та виманюють паролі від сторінок у соцмережах, застерігає Мін’юст.

Зміст повідомлення, яке можуть надсилати англійською мовою, полягає в тому, що нібито співробітники Meta повідомляють власнику сторінки про порушення правил спільноти. Шахраї можуть також писати, що після перегляду вашої сторінки було визначено, що ви кілька разів порушили авторські права. І якщо вважаєте, що це помилка, слід це оскаржити, інакше, мовляв, ваш обліковий запис буде деактивовано протягом 24 год. І водночас дають посилання на форму оскарження, а коли власник сторінки переходить за посиланням, шахрайський ресурс просить ввести власний логін і пароль у соцмережах. Після того, як людина вводить ці дані, вони автоматично стають відомі шахраям.

Пам’ятайте, Інстаграм і Фейсбук ніколи не пишуть щодо безпеки облікового запису в повідомленнях у Direct. Електронні листи від Meta (Інстаграм і Фейсбук) щодо безпеки вашого облікового запису та входу до нього, які було надіслано протягом останніх 14 днів, можна знайти в розділі «Безпека».

Захистити свої акаунти в соцмережах і месенджерах від шахраїв можна такими діями.