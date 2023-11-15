1. Це не самоплідна культура, їй важливе перехресне запилення, тому на одній ділянці потрібно висадити кілька сортів.

2. Рослина не любить дуже тісного розміщення, але й далі, ніж за півтора метра, садити немає сенсу.

3. Ця ягода світло- і сонцелюбна, але всього потрібно в міру. Тому добре було б, аби в першій половині дня перебувала на сонці, а потім — у легкому затінку.

4. Досить вимоглива й до ґрунту: їй потрібен чорнозем із підживленням і добривом.

5. Проріджувати, обрізувати кущі потрібно пізно восени, тому що навесні жимолость рано прокидається, і це варто враховувати. Достатньо буде 15 гілок для здорового куща, що добре плодоносить.