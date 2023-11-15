Дуже простий рулет із яблучною начинкою. Десерт ще й низькокалорійний, бо не містить масла. Корж для рулету випікається разом із яблучною начинкою.

4 яйця

130 г борошна

130 г цукру (в тісто)

2 столові ложки цукру (для начинки)

600 г яблук

1 чайна ложка кориці

дрібка солі

дрібка ваніліну

цукрова пудра

Яблука почистити, середньо натерти, злити сік (він не знадобиться). Всипати цукор і корицю, перемішати. Білки відділити від жовтків. Збити міксером білки з половиною цукру та сіллю на пишну піну. Окремо збити жовтки з цукром і ваніллю.

Змішати яєчні маси, трохи збити. Всипати борошно, обережно перемішати ложкою.

Деко застелити пергаментом. Розрівняти яблука майже на всю ширину дека, відступивши по 2—3 см від краю. Рівномірно залити яблука тістом. Поставити в розігріту до 180 градусів духовку. Випікати 15—20 хв. до рум’яності.

Готовий корж одразу перевернути на чистий кухонний рушник. Акуратно відокремити пергаментний папір. Згорнути в щільний рулет. Дати охолонути. Присипати цукровою пудрою.

Алла БАНДУРКА. Ковель.