Документи, що посвідчують особу, міняти не потрібно, інформують у МВС. Відповідно до законодавства України відомості про зареєстроване місце проживання (перебування)/зняте із зареєстрованого місця проживання (перебування) особи під час здійснення органом реєстрації відповідної реєстраційної дії до документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України (зокрема до паспорта громадянина України), або документів, що посвідчують особу та підтверджують її спеціальний статус, не вносяться.

Якщо ж паспорт у вигляді ID-картки, то документом, що підтверджує відомості про місце проживання (перебування) особи або інформацію про відсутність таких відомостей на дату та час його формування, є витяг із реєстру територіальної громади.

Для отримання витягу особа може звернутися як до органу реєстрації або центру надання адміністративних послуг, так і згенерувати його через застосунок «Дія», після проходження електронної ідентифікації та автентифікації.

Витяги з реєстру територіальної громади, отримані в електронній або паперовій формі, мають однакову юридичну силу.