Останнім часом у своїх виступах, присвячених здоровому харчуванню, я зумисне роблю акцент на білках, які можемо й мусимо отримувати не тільки з м’яса, риби, яєць і молочних продуктів! Чому?

Бо є інші корисні та доступні джерела білків. Щодо обмеження споживання м’яса, наприклад, існує таке твердження онкологів: воно подібне до радіації — ніхто не знає безпечної його кількості.

Хочу навести приклад довгожителів італійського острова Сардинія, котрі, наприклад, їдять свинину раз на тиждень, а весь інший час споживають рослинні білки, особливо бобові, та овечі й козячі кисломолочні продукти.

Білок є в багатьох рослинах і зернових. Наприклад, у каші з ячменю, гречки — 12—14 відсотків білків. А в таких бобових, як сочевиця, квасоля — 30—34 відсотки.

Також чудове джерело білків — насіння. Гарбузове містить аж 43, соняшникове — 26 відсотків. Волоські горіхи, мигдаль мають 22—25 відсотків білків.

Звісно, рослинні білки не так добре засвоюються, як тваринні, яйця та риба. Але ці продукти незамінні за балансом корисних жирів, білків, вітамінів і мікроелементів, містять клітковину. Вони не просякнуті глікованим білком, який є канцерогеном, і не містять трансжирів, що утворюються при смаженні на оліях чи тваринних жирах (жирна скоринка). Тому доповнюймо свій раціон цими продуктами, готуймо корисні страви та використовуймо як перекуси.

Отто СТОЙКА, лікар Київського міського центру контролю та профілактики хвороб.