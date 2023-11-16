1. Найперше, цей процес потребує часу. Яму для пересадки потрібно підготувати заздалегідь. Її діаметр повинен бути більше розміру грудки або кореневої системи на 50—60 см, а глибина — на 10—20 см. На дно ями внесіть 20—30 кг гною або перепрілого компосту і добре перемішайте з верховою землею. До посадки необхідно точно розрахувати рівень дна ями, щоб не довелося важке дерево знову піднімати та опускати.

2. Навесні, перед початком сокоруху, навколо дерева зробіть канаву шириною 30 см і глибиною 50 см на відстані 60—80 см від стовбура.

3. У рослин, що пересаджуєте, хоч би як акуратно це робили, залишається на колишньому місці приблизно третина коренів. Аби хоча б частково відновити співвідношення кореневої та надземної систем, останню (тобто гілки) потрібно сильно обрізати. Видаліть 1/3—1/2 закінчень скелетних і напівскелетних гілок (обріжте над бічним відгалуженням, спрямованим назовні крони). Зробити це необхідно рано навесні до пересадки.

4. Потім приступайте до викопування дерева. Зовнішню стінку канави робіть похилою. Вилами акуратно, щоб не пошкодити коріння, відгрібайте та видаляйте ґрунт. Обережно нахиляючи дерево в різні боки, підрубайте вертикальне коріння. Далі найкраще, звичайно, піднімати дерево з грудкою землі за допомогою автонавантажувача. Якщо доводиться робити це вручну, видаліть не тільки пухкий субстрат, а й більшу частину ґрунту з грудки, намагаючись при цьому зберегти якнайбільше коріння.

5. Викопану рослину обережно перемістіть до місця посадки. Якщо воно далеко, то перед транспортуванням обмотайте мішковиною.

6. Засипте пересаджене дерево родючим ґрунтом, добре полийте водою і замульчуйте перепрілим компостом, гноєм або торфом.

Після цього по периметру вбийте 3—4 коли на відстані 2—3 м від стовбура і підв’яжіть мотузкою, щоб дерево не розгойдувало вітром.