Її можна використовувати як намазку на хліб чи тости. Також змащувати коржі для торта, наповнювати тістечка, додавати в домашнє печиво, робити на її основі шоколадний крем.

1 банка згущеного молока (400 г)

100 г вершкового масла

150 г чорного чи молочного шоколаду

100 г фундука

На середньому вогні підсушити на сухій сковороді горішки до рум’яності (близько 10 хв.). Дати охолонути, викласти в пакет, перетерти руками, щоб зійшла тоненька шкірочка. Подрібнити фундук на борошно: для цього найкраще підходить кавомолка, але можна скористатися кухонним комбайном, якщо він потужний.

Шоколад поламати невеликими шматочками та розтопити на водяній бані до однорідності. Зняти каструльку з вогню. Одразу додати до шоколаду м’яке масло, розмішати до однорідності. Викласти згущене молоко, перемішати. Наприкінці ввести в шоколадну пасту горішки, розтерти.

Розкласти смаколик по банках, зберігати в холодильнику. При зберіганні в холоді паста стає густішою, тому якщо хочете зробити її знову м’якою, заздалегідь дістаньте банку. Всього виходить 700 г.