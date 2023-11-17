«Нафтогаз» повідомив, що відтепер у кабінеті користувача можна пройти верифікацію й за міжнародним номером. Також є функція визначення типу контакту при ідентифікації: власник, квартирант, родич, співвласник.
У своєму кабінеті клієнти ГК «Нафтогаз України» можуть:
- передавати показники;
- оплачувати за послуги газопостачання онлайн;
- контролювати споживання газу — переглядати всі дані про спожитий газ і оплати;
- дізнаватися власний баланс — отримувати інформацію про зміну рахункового балансу;
- керувати кількома рахунками — можна вносити дані декількох рахунків, які зареєстровані в компанії.
Також нагадали, що передавати показники лічильника необхідно навіть тоді, коли тимчасово не проживаєте в помешканні та не користуєтесь газом.
Залишити відповідь