Пухкий корж із ароматом і смаком прянощів ідеально поєднується з кисло-солодким яблучним повидлом.

200–220 г борошна

250 г м’якоті гарбуза

80 мл олії

100 г цукру

дрібка солі

2 чайні ложки розпушувача

дрібка ваніліну

цедра 1 лимона

30 г волоських горіхів

0,5 чайної ложки меленої кориці

чверть чайної ложки меленого імбиру

чверть чайної ложки мускатного горіха

1 столова ложка крохмалю (без гірки)

яблучне повидло

Гарбуз відварити до м’якості. Злити зайву рідину, подрібнити на пюре, дати охолонути. Борошно змішати з розпушувачем і ваніллю. Крохмаль розвести 2 столовими ложками води, влити до гарбузового пюре. Сюди ж всипати цукор, сіль, цедру, спеції та перемішати. Влити олію. Викласти підсмажені та подрібнені горіхи. Поступово всипати борошно. Тісто виходить густим і в’язким. Викласти в застелену пергаментом форму (22х22 см). Поставити в духовку, розігріту до 180 градусів. Випікати 35–40 хв. Дати охолонути.

Підрівняти краї, обрізки перетерти на крихту. Розрізати корж на 2 частини. Одну змастити повидлом, накрити другою. Верх і боки змастити повидлом, присипати крихтою, трохи притискаючи рукою. Пиріг накрити, дати постояти 1 год.