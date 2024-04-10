Пухкий корж із ароматом і смаком прянощів ідеально поєднується з кисло-солодким яблучним повидлом.
- 200–220 г борошна
- 250 г м’якоті гарбуза
- 80 мл олії
- 100 г цукру
- дрібка солі
- 2 чайні ложки розпушувача
- дрібка ваніліну
- цедра 1 лимона
- 30 г волоських горіхів
- 0,5 чайної ложки меленої кориці
- чверть чайної ложки меленого імбиру
- чверть чайної ложки мускатного горіха
- 1 столова ложка крохмалю (без гірки)
- яблучне повидло
Гарбуз відварити до м’якості. Злити зайву рідину, подрібнити на пюре, дати охолонути. Борошно змішати з розпушувачем і ваніллю. Крохмаль розвести 2 столовими ложками води, влити до гарбузового пюре. Сюди ж всипати цукор, сіль, цедру, спеції та перемішати. Влити олію. Викласти підсмажені та подрібнені горіхи. Поступово всипати борошно. Тісто виходить густим і в’язким. Викласти в застелену пергаментом форму (22х22 см). Поставити в духовку, розігріту до 180 градусів. Випікати 35–40 хв. Дати охолонути.
Підрівняти краї, обрізки перетерти на крихту. Розрізати корж на 2 частини. Одну змастити повидлом, накрити другою. Верх і боки змастити повидлом, присипати крихтою, трохи притискаючи рукою. Пиріг накрити, дати постояти 1 год.
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