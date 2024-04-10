Нагадуємо, що електронне направлення є умовою для отримання пацієнтом безоплатних планових консультацій у вузьких спеціалістів або інструментальних обстежень і аналізів, чи послуг із реабілітації тощо.

Електронні направлення можуть виписувати як лікарі первинної допомоги, так і лікарі-спеціалісти. Така технічна можливість доступна для всіх без винятку лікарів, які працюють в електронній системі охорони здоров’я, наголошують у НСЗУ.

Таке направлення виписує той лікар, який приймає рішення щодо необхідності проведення додаткових обстежень — консультацій, лабораторних досліджень тощо.

Наприклад, якщо лікар вузької спеціалізації (онколог, хірург, кардіолог) визначає, що для оцінки стану здоров’я, підтвердження або спростування діагнозу пацієнта необхідні певні обстеження, він повинен сам сформувати електронне направлення в ЕСОЗ. Також і лікуючий лікар не повинен відправляти пацієнта за направленням до сімейного. Такий підхід орієнтований на потреби пацієнтів і пришвидшує отримання ними необхідних медичних послуг.

Важливо! Сімейний лікар (терапевт, педіатр) не може видавати е-направлення на обстеження, які призначив інший лікар. Тому скеровувати пацієнта в такому випадку на рівень первинної ланки, щоб сімейний лікар виписав е-направлення чи, приміром, е-рецепт, недоцільно.

Якщо лікар-спеціаліст відмовляється виписувати е-направлення на ті обстеження, які сам призначив, і відправляє пацієнта чи його рідних за ними до сімейного лікаря, необхідно звернутися до керівника медичного закладу.

У разі неможливості розв’язати питання безпосередньо в лікарні, проконсультуйтеся з оператором контакт-центру НСЗУ за номером 16-77 щодо оформлення відповідної скарги.

Пам’ятайте, до окремих лікарів-спеціалістів можна звернутися без направлення. Це, зокрема, гінеколог, психіатр, стоматолог, нарколог, фтизіатр. Без направлення можна звернутись до лікаря, в якого пацієнт перебуває під медичним наглядом для лікування від хронічних захворювань. Також не потрібно щоразу отримувати направлення до лікуючого спеціаліста, в якого пацієнт проходить лікування. А для отримання екстреної медичної допомоги пацієнту взагалі не потрібні ані направлення, ані декларація з сімейним лікарем.