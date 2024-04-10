Виїхали за кордон і забули диплом вдома? Тепер це не проблема. Одні з найочікуваніших документів завжди з вами — в «Дії».
Відтепер у застосунку доступні:
- свідоцтво про базову середню освіту;
- атестат/свідоцтво про повну загальну середню освіту;
- свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації;
- диплом кваліфікованого робітника;
- диплом фахового молодшого бакалавра;
- диплом молодшого спеціаліста;
- диплом молодшого бакалавра;
- диплом бакалавра;
- диплом спеціаліста;
- диплом магістра;
- диплом доктора філософії;
- диплом доктора мистецтва.
Оновіть «Дію», і ваші документи підтягнуться в застосунок автоматично, якщо інформація про них внесена до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО). Інформація з додатків відображатиметься згодом.
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