Виїхали за кордон і забули диплом вдома? Тепер це не проблема. Одні з найочікуваніших документів завжди з вами — в «Дії».

Відтепер у застосунку доступні:

свідоцтво про базову середню освіту;

атестат/свідоцтво про повну загальну середню освіту;

свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації;

диплом кваліфікованого робітника;

диплом фахового молодшого бакалавра;

диплом молодшого спеціаліста;

диплом молодшого бакалавра;

диплом бакалавра;

диплом спеціаліста;

диплом магістра;

диплом доктора філософії;

диплом доктора мистецтва.

Оновіть «Дію», і ваші документи підтягнуться в застосунок автоматично, якщо інформація про них внесена до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО). Інформація з додатків відображатиметься згодом.