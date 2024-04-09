Швидкий рецепт пісних крекерів із цибулею. Можна подавати до супу або на перекус.
- 100 мл води
- 70 мл олії без запаху
- 1 середня цибулина
- 250 г борошна
- 0,5 чайної ложки розпушувача
- 0,5 чайної ложки солі
- 0,5 чайної ложки сушеного часнику
- чверть чайної ложки паприки
- насіння льону (маку)
- олія
Цибулину дуже дрібно нарізати й обсмажити в невеликій кількості олії до золотавого кольору. Дати охолонути. Для тіста в миску всипати борошно, сіль, розпушувач і спеції, все перемішати, щоб сухі інгредієнти добре розподілилися. Влити воду, олію та викласти смажену цибулю. Замісити тісто — воно м’яке і не липне до рук. Якщо розсипається, додати трохи води, якщо липне — борошна. Тісто загорнути в плівку, залишити на 10 хв. на столі. Розділити тісто на 2 частини, кожну тонко розкачати на прямокутник. Трохи збризнути водою, присипати кунжутом (маком). Нарізати смужками по 1–1,5 см завширшки. Викласти смужки на деко, застелене пергаментом. Випікати цибулеві крекери в розігрітій до 180 духовці близько 10 хв. до легкої золотавості.
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