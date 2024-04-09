Швидкий рецепт пісних крекерів із цибулею. Можна подавати до супу або на перекус.

100 мл води

70 мл олії без запаху

1 середня цибулина

250 г борошна

0,5 чайної ложки розпушувача

0,5 чайної ложки солі

0,5 чайної ложки сушеного часнику

чверть чайної ложки паприки

насіння льону (маку)

олія

Цибулину дуже дрібно нарізати й обсмажити в невеликій кількості олії до золотавого кольору. Дати охолонути. Для тіста в миску всипати борошно, сіль, розпушувач і спеції, все перемішати, щоб сухі інгредієнти добре розподілилися. Влити воду, олію та викласти смажену цибулю. Замісити тісто — воно м’яке і не липне до рук. Якщо розсипається, додати трохи води, якщо липне — борошна. Тісто загорнути в плівку, залишити на 10 хв. на столі. Розділити тісто на 2 частини, кожну тонко розкачати на прямокутник. Трохи збризнути водою, присипати кунжутом (маком). Нарізати смужками по 1–1,5 см завширшки. Викласти смужки на деко, застелене пергаментом. Випікати цибулеві крекери в розігрітій до 180 духовці близько 10 хв. до легкої золотавості.