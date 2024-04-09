Власники присадибних ділянок, розташованих у заплавах річок, періодично стикаються з цією проблемою. Але інколи від підтоплень страждають і ділянки з низинним розташуванням, близькістю ґрунтових вод, а також у дощову весну, особливо після дуже сніжної зими.

Яблуня, вишня та слива весняне підтоплення переносять досить стійко. Однак дерева-довгожителі та ті, що серйозно хворіли в минулому сезоні, важко відновлюватимуться і навряд чи порадують хорошим урожаєм.

Абрикос, груша, шовковиця та персик потоп не переживуть — доведеться купувати нові саджанці. Ліщина, обліпиха дуже люблять воду, тому за них можна не переживати. Барбарис дуже потерпає від надмірної вологи, але гине рідко.

Виноград зазвичай виживає після потопу, але потім доведеться довго лікувати його від різних грибкових хвороб.

Малина й аґрус бояться застою вологи і плодоносити в «мокрий» рік точно не будуть, оскільки всі сили підуть на боротьбу з грибковими недугами.

А ось смородина, журавлина, лохина та брусниця переносять весняні потопи досить легко: ягідники мають завидну живучість і дуже непогано плодоносять навіть після таких катаклізмів. Полуниця (суниця садова) витримує під водою максимум 10 днів. Але краще закласти нову плантацію: рослини часто хворітимуть.

ЧИМ ТА ЯК ЗАРАДИТИ

Забрати зайву воду можна за допомогою, наприклад, електронасоса. Якщо немає можливості провести роботи самостійно, слід звернутися до фахівців. Ще один дієвий спосіб — вирити канавки, якими зайва вода піде з ділянки. Можна організувати щось на кшталт тимчасової штучної водойми. Адже закони фізики ніхто не скасовував: якщо з’явиться нижче, ніж більша частина ділянки, місце, то вся зайва волога накопичуватиметься там.

За незначних підтоплень прибрати вологу допоможуть старі газети або картон. Розкладіть ці матеріали по саду, вони швидко вберуть рідину.

Коли вода з ділянки піде, приберіть принесене нею сміття. Потім постарайтеся покращити аерацію ґрунту — наприклад, зробіть проколи вилами. Внесіть органіку (перепрілий гній або компост із розрахунку 5–10 кг на кв.м). Нею ж прикрийте оголене коріння рослин, а поверх укладіть шар мульчі.

У підтоплених місцях активно розмножуються шкідливі грибки та бактерії. Тому не забудьте обробити ґрунт та насадження фунгіцидами (наприклад, 1-відсотковим розчином мідного купоросу). Не завадить обприскування рослин, що постраждали від затоплення, будь-яким стимулятором росту за інструкцією.

Підготував Руслан ВЛАСЕНКО.