Міжнародний реєстр збитків для України відкрив для подання заяв нову категорію — A1.2 «Вимушене переміщення за межі України», інформує Мін’юст. Це важливий крок із забезпечення справедливості для мільйонів українців, які в пошуках захисту від російської агресії були змушені залишити Україну та виїхати в інші країни.

Подати заяву до Реєстру за цією категорією можуть фізичні особи, котрі:

— були змушені залишити місце проживання та виїхали за межі України;

— не мають можливості повернутися в Україну внаслідок агресії російської федерації або з метою уникнення її наслідків;

— отримали захист чи притулок в іншій державі через повномасштабне вторгнення.

Важливо: якщо особа вже подала заяву за категорією A1.1 «Вимушене внутрішнє переміщення», вона також може подати заяву за категорією A1.2. і навпаки.

Усі заяви до Реєстру подають через вебпортал «Дія». Наразі Реєстр відкрив 15 категорій заяв. Зокрема, громадяни можуть подати заяви щодо:

— смерті або зникнення безвісти близького члена сім’ї;

— порушення особистої недоторканності;

— пошкодження або знищення житлового чи нежитлового нерухомого майна;

— втрати житла або місця проживання;

— втрати доступу чи контролю над нерухомим майном на тимчасово окупованих територіях.

Міністерство юстиції України нагадує: реєстрація заяви в Реєстрі — це можливість уже сьогодні задокументувати втрату або шкоду, завдану російською агресією, і зробити крок до отримання компенсації в майбутньому.