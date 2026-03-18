Лимонну кислоту активно використовують у квітникарстві. Спитаєте, навіщо це потрібно? Передусім для пом’якшення води. Кислота нейтралізує солі кальцію та магнію, які роблять воду жорсткою. Після поливу такою водою на поверхні ґрунту не утворюється білий наліт. Також завдяки лимонній кислоті краще засвоюються поживні речовини. У лужному ґрунті коріння рослин часто не може всмоктувати залізо, фосфор і магній. Тоді як підкислена вода розблоковує ці елементи.

Застосовують лимонну кислоту і для профілактики хлорозу, на який рослини нерідко страждають саме в занадто лужному ґрунті.

Утім, аби не нашкодити, лимонну кислоту варто застосовувати правильно. Зокрема, не можна сипати порошок прямо в горщик. Для профілактики та пом’якшення води чверть чайної ложки лимонної кислоти розбавляють у 5 л води. Для поливу рослин, які люблять кисле середовище (азалії, гортензії, гарденії, рододендрони), ч.л. розбавляють у 10 л води. Достатньо поливати 1–2 рази на місяць в період активного росту (весна–літо).

Розчиняйте кристали спочатку в склянці теплої води!

Катерина ОКУНЬ.