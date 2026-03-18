Вирощування базиліку, або, як кажуть у народі, васильків, через розсаду — завдання не з простих. Господарі нерідко нарікають, що насіння геть не бажає проростати або ж сіянці не приживаються на грядці. Втім, якщо знати певні секрети, можна отримати хороший врожай ароматної зелені, та ще й на зиму насушити.

Насіння базиліку зберігає схожість 3–5 років, але найкращий результат дає насіння 1–2 річної давнини. Воно містить ефірні олії, що гальмують проростання, тож попередньо замочіть його в теплій воді, 35–40 градусів, на 20–30 хв. Це допоможе розм’якшити оболонку. Також можна потримати його 15 хв. у слабкому розчині марганцівки. Нехай вас не бентежить, якщо після замочування стане слизьким і дещо липким. Це цілком природне явище, яке дозволяє насінню накопичувати вологу. Перед посівом трохи підсушіть на серветці, щоб було легше сіяти.

Зелений чи фіолетовий?

Сорти базиліку із зеленим листям мають ніжний, солодкуватий смак із легким освіжаючим ароматом. Вони багаті на хлорофіл і вітамін K.

Сорти з фіолетовим мають набагато інтенсивніший смак і, на відміну від зеленого, містять велику кількість антоціанів. Це потужні антиоксиданти, які захищають клітини від старіння, зміцнюють судини та допомагають організму боротися зі стресом.

Зелений ідеальний для салатів з помідорами та моцарелою, піци, соусів, зокрема песто. Його краще додавати в самому кінці приготування або в сирому вигляді, бо при термічній обробці листя швидко втрачає колір і аромат.

Фіолетовий часто подають до м’яса, додають у маринади, плови або готують на його основі освіжаючі напої.

Окрім цього, існує ціла група сортів базиліку, які мають досить неочікувані аромати. Зокрема, є лимонний, лаймовий, ананасовий базилік і навіть з присмаком ванілі, карамелі та кориці.

Готуємо ґрунтосуміш

Базилік любить легкий, поживний і дихаючий ґрунт. Оптимальний склад — 2 частини перегною або компосту, 4 частини торфу та 1 частина промитого річкового піску або перліту. Базилік — справжній південний гість, тому не терпить холоду. Температура проростання має становити від 23 градусів. За таких умов сходи з’являться вже на 5–8 день. Якщо в приміщенні буде нижче 18 градусів, насіння може взагалі не прорости.

Ще один важливий момент — глибина посіву. Насіння не можна заглиблювати більш ніж на 0,5–1 см. До появи сходів контейнери накривають плівкою, яку раз на день знімають для провітрювання. Важливо також забезпечити васильки достатньою кількістю світла. Так, освітлення має становити мінімум 12–14 год. на добу, інакше стебла витягнуться і впадуть. Поливають посіви тільки теплою водою. Ґрунт має бути вологим, але не надміру. Найбільший ворог розсади базиліку — чорна ніжка (гниття основи стебла).

У фазі 2–3 справжніх листочків розсаду пікірують. Коли на рослинах з’явиться 4–6 справжніх листків, у них прищипують верхівку. Це стимулює ріст бокових пагонів і дасть можливість отримати пишні кущі.

Як уникнути невдач?

Через що господаря можуть спіткати невдачі? Через заглиблені посіви, перелив і холод. Полив холодною водою спричиняє шок у коріння і зупинку росту сіянців. Також таке буває через загущений посів — рослинам не вистачає повітря та поживних речовин. А крім того, це сприяє розвитку грибкових хвороб. Поливайте, тільки коли підсохне верхній шар. На дно горщика обов’язково покладіть керамзит або дрібний щебінь.

Якщо помітили на ґрунті перші ознаки цвілі — присипте його сумішшю піску та попелу.

І не поспішайте висаджувати розсаду на вулицю. Базилік на грядки висаджують лише тоді, коли нічна температура стабільно тримається вище 10–12 градусів. За 7–8 днів до висадки у відкритий ґрунт розсаду загартовують.

Насіння васильків можна висівати й у відкритий ґрунт, але врожай достигне дещо пізніше.

Лідія ГЕРАЩЕНКО.