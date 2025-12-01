Цибулю та часник небажано зберігати поряд із іншою городиною. Їхній сильний запах поступово передається овочам. Тому цю пекучу городину слід тримати на відстані не менше метра від таких овочів як морква, буряк, гарбуз і капуста. Ідеально — розмістити в різних приміщеннях. Наприклад, цибулю — на горищі, а коренеплоди — в підвалі. Також важливо пам’ятати, що цибуля та часник потребують сухого, прохолодного та добре провітрюваного місця. Оптимально для зберігання — 5–10 градусів, вологість — 60–70 відсотків. Тоді як картопля, морква та буряк вимагають вищої вологості, близько 90 відсотків, і нижчої температури. До того ж, якщо зберігати цибулю поруч із картоплею, картопля виділяє вологу, яка швидко призводить до гниття цибулі. А та виділяє газ етилен, який прискорює псування та проростання сусідніх овочів, особливо картоплі.

Цибулю зручно зберігати в сітчастих мішках, капронових панчохах або дерев’яних ящиках із вентиляцією. Це забезпечує хороший повітрообмін і мінімізує вологість.

Якщо коренеплоди зберігаються в ящиках, присипте їх шаром піску чи тирси — це допоможе зменшити випаровування вологи від них, і водночас захистить від запаху цибулі.

