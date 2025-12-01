Опік — це травма, яку важливо правильно лікувати вже в перші хвилини. Що саме робити, розповідають у Київському міському центрі контролю та профілактики хвороб.
- Припиніть дію тепла.
Заберіть людину від джерела опіку (вогонь, гаряча рідина, пара, хімікати).
- Охолодіть уражену ділянку.
Тримайте під прохолодною (не крижаною!) проточною водою 10–20 хв. Це допоможе зменшити біль і глибину опіку.
- Зніміть прикраси й одяг біля місця опіку, поки шкіра не набрякла.
- Не проколюйте пухирі, не змащуйте маслом, олією, кремом чи зубною пастою! Це може спричинити інфекцію.
- Накрийте опік стерильною пов’язкою або чистою тканиною, щоб захистити від бруду.
- Зверніться до лікаря, якщо:
— опік великий або глибокий;
— уражене обличчя, руки, пах чи дихальні шляхи;
— потерпілий — дитина або літня людина.
