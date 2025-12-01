Опік — це травма, яку важливо правильно лікувати вже в перші хвилини. Що саме робити, розповідають у Київському міському центрі контролю та профілактики хвороб.

Припиніть дію тепла.

Заберіть людину від джерела опіку (вогонь, гаряча рідина, пара, хімікати).

Охолодіть уражену ділянку.

Тримайте під прохолодною (не крижаною!) проточною водою 10–20 хв. Це допоможе зменшити біль і глибину опіку.

Зніміть прикраси й одяг біля місця опіку, поки шкіра не набрякла. Не проколюйте пухирі, не змащуйте маслом, олією, кремом чи зубною пастою! Це може спричинити інфекцію. Накрийте опік стерильною пов’язкою або чистою тканиною, щоб захистити від бруду. Зверніться до лікаря, якщо:

— опік великий або глибокий;

— уражене обличчя, руки, пах чи дихальні шляхи;

— потерпілий — дитина або літня людина.