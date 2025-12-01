Після отримання направлення на ВЛК необхідно звернутись до медичного закладу.

У реєстратурі закладу охорони здоров’я повинні надати:

— картку обстеження та медичного огляду, яку надалі заповнюватимуть лікарі;

— корінці на прийом до всіх необхідних лікарів.

А також пояснити, де знаходяться потрібні кабінети та як записатись у чергу (в деяких закладах уже працює електронна форма запису).

До складу ВЛК входять: хірург, терапевт, невропатолог, окуліст, отоларинголог, гінеколог (для жінок), а за медичними показниками й лікарі інших спеціальностей.

Спочатку потрібно здати всі необхідні аналізи та пройти обстеження. Потім пройти лікарів. Кожен із них після огляду пише висновок про стан здоров’я. Варто зазначити, що під своїм висновком лікар обов’язково має поставити підпис і завірити його печаткою.

Строки для проходження медичного огляду ВЛК не визначені законодавством і залежать у кожному конкретному випадку від кількості необхідних медичних (спеціальних) досліджень для встановлення діагнозу.

Постанова (рішення), яку ухвалює ВЛК, оформлюється декількома документами: свідоцтво про хворобу, довідка ВЛК (позаштатні ВЛК), протокол засідання ВЛК з визначенням причинного зв’язку травми, захворювання, поранення (штатні ВЛК).

ВЛК може ухвалювати постанови про придатність до військової служби та про причинний зв’язок захворювань (поранень, контузій, травм, каліцтв) зі службою в ЗСУ.

ВЛК може визначити один із таких ступенів придатності до військової служби:

— придатний;

— непридатний з переоглядом через 6–12 місяців;

— непридатний з виключенням з військового обліку.

Що означає кожен із них

Придатний — придатний для залучення як до небойових, так і бойових дій. Особу можна призначити на більшість посад. Непридатний з переоглядом через 6-–12 місяців — призначають виключно на небойові посади або можуть вивести в розпорядження командира ППД. Непридатний з виключенням з військового обліку — такий ступінь придатності надає право на звільнення з військової служби. Проте у разі наявності бажання можна писати рапорт на продовження проходження служби.

Постанова ВЛК про ступінь придатності до військової служби військовослужбовця чинна протягом 12 місяців з моменту проведення медичного огляду. Зауважимо, що постанова ВЛК ТЦК та СП про ступінь придатності до військової служби, яку було ухвалено під час призову або прийняття на військову службу, чинна протягом 6 місяців з моменту проведення медичного огляду.