Дбаємо про городину на підвіконні та плануємо майбутні посадки

Якщо погода м’яка, можна завершити підзимовий посів городини. Це дозволить отримати ранній урожай навесні. Висівають кріп, петрушку, моркву, буряк, редиску, шпинат, щавель. Насіння закладають у вже підготовлені грядки, після посіву обов’язково мульчують їх товстим шаром торфу, перегною або листя, щоб захистити від різких коливань температури та вимивання.

Якщо випав сніг, накидайте його на грядки з озимими посівами (часник, цибуля-сіянка) та багаторічними культурами (полуниця/суниця). Це найкращий природний утеплювач. Якщо не встигли, замульчуйте садову суницю для захисту коренів від морозу, особливо у безсніжні зими.

Грудень — це ідеальний час для «домашнього городу». На підвіконні можна вирощувати передусім зелень: цибулю на перо, кріп, петрушку, шпинат, руколу, салат. А у сховищах регулярно перевіряють зимові запаси. Плоди з ознаками псування негайно видаляють, оскільки хвороби від них передаватимуться сусіднім овочам.

Також грудень — найкращий час для детального планування посадок на наступний рік. Визначте, де і що садитимете в новому сезоні, обов’язково враховуючи правила сівозміни. Почніть замовляти насіння овочів, при цьому обирайте лише перевірених продавців, аби не розчаруватись у майбутньому. Також вже можна готувати тару під розсаду, адже насіння ранньої починають висівати вже в січні. Проведіть ревізію та ремонт всього городнього інвентарю, щоб навесні був повністю готовий до роботи. Перевірте наявність необхідних добрив і засобів захисту рослин на наступний сезон. Очищуйте від снігу дахи теплиць, щоб не проламались. Якщо ґрунт не промерз, заготуйте суміші для розсади, додавши необхідні добрива. Продовжуйте збирати в окремому місці органічні відходи — перегнивши, вони стануть чудовим добривом. Якщо на ділянці ще залишились наповнені водою ємності — обов’язково її злийте.

Бережемо дерева від зайців і знімаємо муміфіковані плоди

У саду тривають роботи із захисту плодових дерев від гризунів. Аби закрити стовбури, використовуйте металеву сітку, ялинове гілля, прикріплене голками донизу, руберойд. Сітка має бути з дрібними вічками і висотою не менше метра. Огляньте укриття теплолюбних рослин. Переконайтеся, що вони надійно закріплені та «дихають». Це важливо, щоб уникнути пріння та розвитку грибкових хвороб. Встановіть щити для снігозатримання, особливо для виноградника. Струшуйте сніг із гілок, якщо він мокрий і важкий, щоб запобігти їх пошкодженню. Нагадаємо, що крони декоративних хвойних рослин (якщо вони схильні до зламу або сонячних опіків) варто стягнути шпагатом і укрити мішковиною або агроволокном від яскравого зимового сонця та ваги снігу.

Грудень — сприятливий час для заготівлі живців плодових дерев. Також узимку висаджують крупноміри із закритою кореневою системою. З плодових дерев видаліть муміфіковані та сухі плоди. Вони можуть бути джерелом грибкових хвороб і прихистком для зимуючих шкідників. Встановіть підпірки під гілки, які можуть зламатись під вагою снігу. Якщо погода тепла, можна обрізати чагарники, а також видалити зламані пагони в дерев. У грудні, якщо земля не промерзла, можна викорчувати старі дерева та кущі.

Збирають урожай калини, шипшини, глоду та горобини.

Встановіть і регулярно поповнюйте годівниці. Птахи стануть вашими помічниками в боротьбі зі шкідниками влітку. Годуйте їх несолоним салом, насінням соняшника, хлібними крихтами.

Перевіряємо цибулини на зберіганні та розпочинаємо вигонку

У квітнику додатково укрийте або перевірте укриття багаторічних квітів (снігом, ялиновим гіллям, агроволокном). Поправляйте матеріал, якщо його зірвав вітер.

Огляньте бульби та цибулини на зберіганні (жоржини, бегонії, гладіолуси). Уражені ділянки видаліть і обробіть зрізи звичайною зеленкою, товченим деревним вугіллям або міцним розчином марганцівки. Оптимальна температура для зберігання цибулин — близько 1–8 градусів, вологість — 80–85 відсотків. Викопані на зиму хризантеми зберігають за температури від 0 до 5 градусів. При вищій температурі вони можуть почати проростати. Приміщення для зберігання повинно бути темним, добре провітрюваним і мати помірну вологість. Хризантеми не люблять застою вологи, оскільки це спричиняє загнивання коренів. Поливають хризантеми у грудні дуже рідко та помірно. Злегка зволожують, лише якщо субстрат повністю висох. Якщо помітите ознаки цвілі, гнилі, або шкідників, негайно видаліть уражені частини. Якщо ураження сильне, обробіть рослини фунгіцидом. Якщо температура у сховищі піднялася і рослини почали активно давати бліді, витягнуті пагони, це означає, що їм занадто тепло. Необхідно знизити температуру. Витягнуті пагони краще видалити.

Простежте, щоб до зими були готові троянди. Цьогорічна осінь була досить м’яка, і на багатьох клумбах королеви квітників продовжували цвісти навіть у листопаді. Обріжте стебла, адже росинам передусім потрібно спрямувати сили на те, щоб пережити зиму.

Якщо ґрунт не сильно промерз, можна провести посів насіння багаторічних рослин, яким потрібна стратифікація — дельфініуму, лаванди, примул, аквілегії, люпину, півонії деревоподібної та інших. Після посіву ділянку замульчуйте для захисту торфом, сухим листям або тирсою. Також, якщо земля не промерзла, на початку місяця ще можна висадити цибулини квітів (маю власний абсолютно успішний досвід висадки цибулин тюльпанів у грудні). Крім того, можна розпочати вигонку цибулинних квітів (гіацинти, тюльпани, крокуси), щоб отримати цвітіння до весняних свят.

Якщо випав сніг, накидайте його на клумби та альпійські гірки. При цьому слідкуйте, щоб не утворив щільної крижаної кірки, яка може нашкодити рослинам. Використовуйте грудень для планування клумб на наступний сезон, закупівлі насіння та інвентарю.

Підготувала Катерина ОКУНЬ.