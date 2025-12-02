Мікрогрант — це безповоротна, безпроцентна державна допомога, що надається громадянам України, ФОП, юридичним особам (кінцевими бенефіціарними власниками яких є громадяни України). Повертається він у вигляді податків, сплачених за працевлаштованих нових працівників, за себе як за ФОП, а також із прибутку від ведення господарської діяльності.

Які умови та розмір

* Мінімальна сума мікрогранту — 50 тис. грн.

* До 75 тис. грн включно — за умови реєстрації ФОП і без створення робочих місць, із нового року — до 100 тис. грн.

* До 150 тис. грн включно — за умови створення мінімум 1 робочого місця та працевлаштування на нього працівника; із 1 січня 2026 року сума грантів для цієї категорії грантерів зросте до 200 тис. грн;

* До 250 тис. грн включно — за умови створення не менше 2 нових робочих місць і працевлаштування на них працівників; із 1 січня 2026 — до 350 тис. грн.

* Особи 18–25 років мають право на мікрогрант розміром до 150 тис. грн без умови створення робочого місця; із нового року — до 200 тис. грн.

* Для створення бізнесу у сфері креативної індустрії держава пропонує спецумови для отримання гранту — від 100 тис. до 1 млн грн залежно від кількості створених робочих місць.

* Максимальний розмір гранту для започаткування або розвитку приватних дитячих освітніх закладів також до 1 млн грн.

* Потенційному або вже діючому бізнесу у прифронтових регіонах також пропонують підвищені суми грантів — до 500 тис. грн.

* УБД, люди з інвалідністю внаслідок війни або одне з подружжя, батьки чи повнолітні діти ветерана можуть отримати ветеранський грант:

— для УБД, зареєстрованих як ФОП, та члена сім’ї: до 250 тис. грн і 1 робоче місце; 250–500 тис. грн — 2 робочих місця;

— для ветерана/ветеранки: 500 тис. — 1 млн грн — 4 робочих місця, отримувач має бути зареєстрований як ФОП не менше року і внести самостійно або за рахунок кредитних коштів 30 відсотків вартості проєкту, 70 — профінансує держава.

Щоб отримати