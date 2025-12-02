Мікрогрант — це безповоротна, безпроцентна державна допомога, що надається громадянам України, ФОП, юридичним особам (кінцевими бенефіціарними власниками яких є громадяни України). Повертається він у вигляді податків, сплачених за працевлаштованих нових працівників, за себе як за ФОП, а також із прибутку від ведення господарської діяльності.
Які умови та розмір
* Мінімальна сума мікрогранту — 50 тис. грн.
* До 75 тис. грн включно — за умови реєстрації ФОП і без створення робочих місць, із нового року — до 100 тис. грн.
* До 150 тис. грн включно — за умови створення мінімум 1 робочого місця та працевлаштування на нього працівника; із 1 січня 2026 року сума грантів для цієї категорії грантерів зросте до 200 тис. грн;
* До 250 тис. грн включно — за умови створення не менше 2 нових робочих місць і працевлаштування на них працівників; із 1 січня 2026 — до 350 тис. грн.
* Особи 18–25 років мають право на мікрогрант розміром до 150 тис. грн без умови створення робочого місця; із нового року — до 200 тис. грн.
* Для створення бізнесу у сфері креативної індустрії держава пропонує спецумови для отримання гранту — від 100 тис. до 1 млн грн залежно від кількості створених робочих місць.
* Максимальний розмір гранту для започаткування або розвитку приватних дитячих освітніх закладів також до 1 млн грн.
* Потенційному або вже діючому бізнесу у прифронтових регіонах також пропонують підвищені суми грантів — до 500 тис. грн.
* УБД, люди з інвалідністю внаслідок війни або одне з подружжя, батьки чи повнолітні діти ветерана можуть отримати ветеранський грант:
— для УБД, зареєстрованих як ФОП, та члена сім’ї: до 250 тис. грн і 1 робоче місце; 250–500 тис. грн — 2 робочих місця;
— для ветерана/ветеранки: 500 тис. — 1 млн грн — 4 робочих місця, отримувач має бути зареєстрований як ФОП не менше року і внести самостійно або за рахунок кредитних коштів 30 відсотків вартості проєкту, 70 — профінансує держава.
Щоб отримати
- Сформуйте заяву та бізнес-план. Затверджена форма з поясненнями щодо заповнення — за посиланням:https://dcz.us14.list-manage.com/track/click
- Подайте заяву та бізнес-план через портал «Дія».
- Пройдіть в уповноваженому банку перевірку ділової репутації («Ощадбанк» і Sense Bank).
- Пройдіть співбесіду в регіональному центрі зайнятості.
- Протягом 15 робочих днів Держцентр зайнятості ухвалить рішення про надання мікрогранту/ветеранського гранту та повідомить результати в особистий кабінет на порталі «Дія».
- Протягом 20 робочих днів із дня отримання повідомлення: зареєструйте ФОП або створіть юридичну особу (якщо ще не маєте), зверніться в банк, укладіть договір мікрогранту та подайте документи на відкриття рахунку.
