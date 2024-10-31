Ситний, приємно хрусткий і смачний салат із червоної капусти та курки.

Половина головки червоної капусти

1 середнє куряче філе

пів банки консервованої кукурудзи

1 маленька червона цибулина

пучечок зеленої цибулі

0,5 чайної ложки паприки

0,5 чайної ложки сухого часнику

0,5 чайної ложки солі

олія

Соус:

2 столові ложки майонезу

3 столові ложки густої сметани

сіль

чорний мелений перець

Для курки змішати сіль, часник і паприку. Курку розрізати вздовж на пласкі половинки. Натерти ароматною сумішшю, залишити на 30 хв. промаринуватися. Обсмажити в олії на доволі сильному вогні, щоб м’ясо відразу «запечаталося» і утворилася рум’яна скоринка. Тоді всередині воно вийде соковитим. Далі довести до готовності на малому вогні. Дати охолонути. Нарізати кубиками чи тонкими пластинками.

Капусту нашаткувати, посолити, трохи пом’яти руками, залишити на кілька хвилин. Цибулину нарізати тонкими чвертькільцями. Додати курку та кукурудзу, посічену зелену цибулю.

Для соусу змішати сметану та майонез, посолити, поперчити за смаком. Засмачити салат і перемішати.