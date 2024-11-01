На сайті ДПСУ платники податків мають можливість розрахувати суми податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки та плати за землю з фізичних осіб за допомогою двох спеціальних калькуляторів.

Калькулятори знаходяться у розділі «Калькулятор для обчислення сум податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки та плати за землю з фізичних осіб» за посиланням — https://tax.gov.ua/calculator

Для обчислення сум податку необхідно вказати:

тип нерухомості;

тип об’єкта;

загальну площу;

тип власності;

розмір частки володіння;

період володіння;

ставку податку;

чи використовують об’єкт нерухомості з метою отримання доходу.

Введіть дані, натисніть «РОЗРАХУВАТИ» — і результат готовий!

За допомогою сервісу «Калькулятор обчислення плати за землю з фізичних осіб» громадяни можуть швидко та просто визначити розмір плати за землю з фізичних осіб (земельного податку та орендної плати за землю державної та/або комунальної власності).

Для цього необхідно вказати: