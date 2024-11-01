На сайті ДПСУ платники податків мають можливість розрахувати суми податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки та плати за землю з фізичних осіб за допомогою двох спеціальних калькуляторів.
Калькулятори знаходяться у розділі «Калькулятор для обчислення сум податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки та плати за землю з фізичних осіб» за посиланням — https://tax.gov.ua/calculator
Для обчислення сум податку необхідно вказати:
- тип нерухомості;
- тип об’єкта;
- загальну площу;
- тип власності;
- розмір частки володіння;
- період володіння;
- ставку податку;
- чи використовують об’єкт нерухомості з метою отримання доходу.
Введіть дані, натисніть «РОЗРАХУВАТИ» — і результат готовий!
За допомогою сервісу «Калькулятор обчислення плати за землю з фізичних осіб» громадяни можуть швидко та просто визначити розмір плати за землю з фізичних осіб (земельного податку та орендної плати за землю державної та/або комунальної власності).
Для цього необхідно вказати:
- площу земельної ділянки;
- нормативну грошову оцінку одиниці площі, з урахуванням коефіцієнта індексації;
- ставку земельного податку (згідно з прийнятим рішенням органу місцевого самоврядування);
- ставку орендної плати за земельну ділянку державної та/або комунальної власності (згідно з договором оренди);
- кількість місяців перебування земельної ділянки у власності або в оренді.
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