Кожен другий українець вірить, що вірусні інфекційні захворювання та застуду можна вилікувати антибіотиками. У МОЗ продовжують розвінчувати найпоширеніші міфи про цю категорію ліків, аби вберегти наше здоровʼя.

Не лікують віруси та різні інфекції

Антибіотики діють лише на мікроорганізми, тобто бактерії. Тому ними лікують тільки захворювання бактеріального походження. Та навіть якщо ви справді маєте бактеріальну інфекцію, самостійно не зможете визначити, який саме антибіотик вам потрібен, тож зверніться до лікаря.

А, скажімо, бронхіт, синусит, інфекція вуха можуть виникати внаслідок як вірусних, так і бактеріальних інфекцій. Що саме спричинило хворобу і чи потрібні антибіотики, теж може встановити лише лікар (часто-густо після лабораторних досліджень чи додаткових обстежень).

Як і при запаленні очей. Купувати в аптеці краплі з антибіотиками, якщо почервоніли очі, шкідливо як для вашого здоровʼя, так і гаманця. Препарати з антибіотиками слід використовувати лише за призначенням лікаря, коли відомо, яка саме інфекція спричинила захворювання.

Недоречно використовувати і місцеві засоби з антибіотиками, наприклад, при незначних порізах. Адже лише 3 відсотки ран інфікуються. Лікарі призначають антибіотики лише в деяких серйозних випадках — при діабеті, чималих пошкодженнях шкіри, забруднених ранах тощо.

Для профілактики захворювання?

Антибіотики не можна та недоречно вживати з профілактичною метою. Вони не попереджають захворювання, а лікують уже наявну інфекцію. Якщо хочете дізнатися про адекватну профілактику тих чи інших захворювань, зверніться до свого лікаря.

Чи варто припиняти вживання ліків, щойно поліпшиться самопочуття

Навіть якщо почуваєтеся значно краще, слід лікуватися антибіотиками протягом усього часу, визначеного фахівцем. Це допоможе вбити всі шкідливі бактерії та запобігти розвитку в них стійкості до антибіотиків.

Використання тих, що залишилися після попереднього лікування

У такому разі антибіотик може просто не подіяти на бактерії, які спричинили захворювання. Підібрати коректну та безпечну антибіотикотерапію може тільки лікар.

Не лише ваша справа

Люди повсякчас обмінюються бактеріями. Якщо «ваші» бактерії через некоректне використання антибіотиків набули до них стійкість, це може стати величезною проблемою для когось іншого, а згодом і для великої кількості людей.