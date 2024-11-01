ЗАГОТОВЛЯЄМО ГРУНТ ДЛЯ РОЗСАДИ

У листопаді городники ще мають чимало справ, і погода дозволяє провести кілька важливих агротехнічних робіт. Якщо ґрунт не надто важкий, саме час зайнятися перекопуванням грядок. Це допомагає не лише позбутися бур’янів, а й знищити шкідливих комах, які залишилися в рештках рослин. Та якщо ґрунт легкий, краще обмежитися його розпушуванням, щоб не порушити структуру.

Листопад також ідеальний для заготівлі землі, яка знадобиться для весняної розсади. Крім того, можна підготувати борозни на схилах для затримання снігу й талих вод, що допоможе зберегти вологу. І це ще не все — важливо встигнути викопати ями для весняної посадки дерев.

Якщо живете в теплішому регіоні, на початку листопада можна посіяти моркву, буряк, петрушку та шпинат. У холодніших місцевостях важливо подбати про мульчування озимих посівів, щоб захистити їх від морозів.

Не забувайте й про компост. У холодну пору процеси розкладання можуть уповільнитися, тому гнійні та компостні купи варто «законсервувати» — накрити товстим шаром землі, торфу або тирси, щоб захистити від замерзання. Для збирання нових відходів краще підготувати окрему яму або раму, а також запастися торфом для пересипання компосту.

Теплиці в листопаді теж потребують уваги. Якщо вже завершили тепличний сезон, потрібно очистити їх від залишків рослин, перекопати ґрунт і провести дезінфекцію. А якщо є можливість обігріву та освітлення, листопад — чудовий час для посіву зеленних культур і підготовки розсади на наступний сезон.

ЖИВЦІ НАРІЗАЄМО, ЯК ПІДМЕРЗНЕ

Снігозатримання стає одним із основних завдань у листопадовому саду. Накопичення снігу допомагає захистити насадження від вимерзання. Садівники особливо радіють, коли сніг випадає ще до настання сильних морозів, оскільки це дозволяє не турбуватися про додатковий захист для суничних грядок та інших чутливих рослин.

Крім снігозатримання, на початку листопада слід зайнятися обприскуванням дерев і чагарників розчином мінеральних добрив. Якщо не встигли зробити це в жовтні, зараз ще є час. Найчастіше використовують розчин сечовини, який готують із розрахунку 700 г на 10 л води. Ним обробляють як надземні частини рослин, так і ґрунт навколо них. Особливу увагу приділяють кінчикам гілок, адже саме там відкладає яйця попелиця. Шкідники часто зимують у тріщинах кори, тому потрібно ретельно обробити стовбури.

Обприскування восени — важливий етап догляду, адже саме тоді дерева переходять у стан спокою, а комахи ще не набрали достатньої сили. Пестициди легко проникають через слабкий хітиновий панцир шкідників, знищуючи їх, при цьому не завдаючи шкоди рослинам. Однак проводити таку обробку не можна влітку, оскільки існує ризик хімічних опіків на деревах і кущах.

Після опадання листя варто уважно оглянути сад на наявність гнізд шкідників. Вони стають легко помітними на голих гілках, тому важливо зібрати та знищити їх, щоб не залишити шансу комахам вижити взимку.

Миші та зайці можуть завдати значної шкоди саду, навіть якщо територія огороджена. Для боротьби з гризунами варто очищати ділянку від бур’янів, а стовбури дерев обв’язувати щільним матеріалом, таким як руберойд. Також листя під деревами можна згрібати навколо стовбурів для утеплення кореневої системи.

Ще однією важливою справою є заготівля живців для щеплення. Вибирайте однорічні пагони та нарізайте їх, коли на вулиці трохи підмерзло. Після цього живці зв’язують у пучки, маркують і відправляють на зберігання у вологий пісок. Можна зберігати їх у холодильнику, загорнутими в папір, але досвідчені садівники радять прикопувати живці в сніг у затіненій частині саду. При цьому слідкуйте, щоб кінці гілочок залишалися відкритими, аби могли дихати.

ЦИБУЛИННІ ВАРТО ЗАМУЛЬЧУВАТИ

Рослини у квітнику потребують завершальної підготовки до зимових холодів. Троянди, які почали вкривати ще в жовтні, тепер можна остаточно утеплити. Це важливо зробити, щоб захистити їх від різких коливань температури і морозів, які можуть завдати шкоди кореневій системі та пагонам.

Клематиси, що цвітуть на пагонах поточного року, потребують спеціальної уваги: їх слід обрізати й підгорнути землею або листям для додаткового захисту. Рослини, які цвітуть на минулорічних пагонах, обрізують трохи вище метра, скручують стебла, акуратно укладають і накривають сухим листям або водонепроникним матеріалом. При цьому важливо забезпечити вентиляцію, щоб рослини не почали гнити під покриттям.

Листопад — чудовий час для посіву під зиму насіння однорічних і багаторічних квітів, таких як люпини, айстри чи гвоздики. Завдяки цьому зможете насолоджуватися ранніми сходами вже навесні. Насіння, посіяне зараз, природним чином підготується до проростання, проходячи стадію природного загартування, що зробить рослини стійкішими до весняних температурних коливань.

Не забудьте також про прибирання залишків відцвілих багаторічників і старих квіткових пагонів. Якщо на ділянці ростуть лілії або інші цибулинні, варто вкрити їх мульчею, особливо якщо зима очікується малосніжною. Це забезпечить додатковий захист від промерзання.

Підготував Руслан ВЛАСЕНКО.