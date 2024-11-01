Капустяні деруни соковиті, ніжні, з хрусткою скоринкою. Можна їсти як самостійну страву, доповнивши сметаною. Або подати як гарнір до м’яса.
- 400 г білоголової капусти
- 1 середня цибулина
- 2 столові ложки борошна (70 г)
- 2 маленькі яйця
- 1 чайна ложка солі
- 0,5 чайної ложки сухого часнику
- чорний мелений перець
- олія
Капусту натерти на великій тертушці, трохи пом’яти, щоб стала м’якішою. (Жорстку капусту можна попередньо відварити 2–3 хв., відцідити, охолодити, далі готувати за рецептом). Цибулину нарізати дрібно, обсмажити в олії до рум’яності, дати охолонути. У миску викласти капусту та цибулю, ввести яйця, посолити, поперчити, всипати часник, борошно, розмішати. Вийде густе тісто, як на оладки — воно не має розтікатися.
Столовою ложкою викладати капустяну масу в розігріту олію і трохи розрівнювати, щоб деруни добре пропеклися. Смажити на помірному вогні до рум’яності приблизно по 3 хв. з кожного боку. Можна прикрити кришкою, щоб краще пропеклися.
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