Капустяні деруни соковиті, ніжні, з хрусткою скоринкою. Можна їсти як самостійну страву, доповнивши сметаною. Або подати як гарнір до м’яса.

400 г білоголової капусти

1 середня цибулина

2 столові ложки борошна (70 г)

2 маленькі яйця

1 чайна ложка солі

0,5 чайної ложки сухого часнику

чорний мелений перець

олія

Капусту натерти на великій тертушці, трохи пом’яти, щоб стала м’якішою. (Жорстку капусту можна попередньо відварити 2–3 хв., відцідити, охолодити, далі готувати за рецептом). Цибулину нарізати дрібно, обсмажити в олії до рум’яності, дати охолонути. У миску викласти капусту та цибулю, ввести яйця, посолити, поперчити, всипати часник, борошно, розмішати. Вийде густе тісто, як на оладки — воно не має розтікатися.

Столовою ложкою викладати капустяну масу в розігріту олію і трохи розрівнювати, щоб деруни добре пропеклися. Смажити на помірному вогні до рум’яності приблизно по 3 хв. з кожного боку. Можна прикрити кришкою, щоб краще пропеклися.