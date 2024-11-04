Цьогоріч Уряд запровадив нову допомогу на дітей, які залишились без батьківського піклування, — «Дитина не одна», розроблену Мінсоцполітики. Допомога забезпечує фінансову підтримку сім’ям, які приймають дитину на тимчасове влаштування до того, як вона набуде статусу сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, нагадує Урядовий портал.

Ще донедавна такі сім’ї до набуття дитиною статусу не отримували цієї підтримки, через це зростали ризики, що дитина опиниться в інституційному закладі, адже іноді для бабусі чи родини з невеликим достатком її утримання ставало непідйомним фінансовим тягарем. Наразі ситуацію змінено.

Розмір виплати дорівнює:

2,5 прожиткові мінімуми для дітей відповідного віку на кожну дитину;

3,5 прожиткові мінімуми для дітей відповідного віку на кожну дитину з інвалідністю.

Хто може звернутися

Звернутися із заявою про призначення допомоги може людина, до якої тимчасово влаштовано дитину, якщо ця родина постійно проживає в Україні (детально про категорії, які мають право на виплату — у постанові Уряду від 22.03.2024 №331).

Тимчасове влаштування оформлюють наказом Служби у справах дітей.

Надання допомоги може бути продовжено, якщо період тимчасового влаштування дитини в сім’ї рідних чи близьких теж продовжено наказом Служби у справах дітей.

Заяву можна подати до органів соцзахисту населення, ЦНАП або виконавчих органів територіальних громад.

Підстави

Підставами для виплат можуть бути випадки, коли батьки або один з батьків:

помер чи загинув (а інший з батьків не виконує своїх обов’язків);

перебуває в тимчасовій окупації, оточенні;

перебуває в розшуку як зниклий безвісти за особливих обставин чи визнаний таким;

перебуває в полоні держави-агресора;

позбавлений свободи (затримання, взяття в заручники) державою-агресором.

Також виплату може оформити представник прийомної сім’ї або дитячого будинку сімейного типу, в якому тимчасово перебуває дитина.

Тимчасову допомогу виплачуватиме орган соцзахисту населення на особовий рахунок отримувача в уповноваженому банку, який він вказав при заповненні заяви. Також її можуть виплачувати у відділенні пошти за місцем проживання.

Довідково

Прожитковий мінімум:

для дітей до 6 років — 2563 грн,

тобто 2,5 прожиткові мінімуми — 6407,5 грн;

3,5 прожиткові мінімуми — 8970,5 грн;

для дітей від 6 до 18 років — 3196 грн,

тобто 2,5 прожиткові мінімуми — 7990 грн;

3,5 прожиткові мінімуми — 11186 грн.

Допомога може бути продовжена в разі продовження строку тимчасового влаштування дитини за заявою отримувача такої допомоги. До заяви додають копію наказу Служби у справах дітей про тимчасове влаштування дитини.