Останнім часом шахраї дедалі активніше надсилають повідомлення через месенджери (Telegram, WhatsApp чи Viber), застерігають у Мін’юсті. Через них вони просять підтримати дитину в конкурсі або проголосувати за якусь дитячу команду чи групу. Подеколи подібні повідомлення можуть надходити навіть від імені ваших знайомих, чиї акаунти було зламано. Напевне, і серед наших читачів знайдуться ті, хто отримував подібні пропозиції й, можливо, навіть відгукнувся на прохання підтримати, скажімо, якусь талановиту дитину.

Далі зловмисники можуть пропонувати перейти на сайт, де потрібно «авторизуватися» і проголосувати. Для цього вас можуть попросити сканувати QR-код, ввести свій номер телефону й одноразовий код, який надійде в SMS-повідомленні. Якщо виконати подібні кроки, ваш акаунт може стати легкою здобиччю для шахраїв — вони зможуть його зламати й отримати доступ.

Як наслідок таких дій, зловмисники отримають можливість надсилати фішингові повідомлення від вашого імені або вимагати гроші. Крім того, вони зможуть отримати доступ до ваших особистих повідомлень, а також переглядати фото та відеоматеріали.

ЯК УНИКНУТИ ШАХРАЙСТВА

Якщо отримали повідомлення від знайомого, зателефонуйте йому, аби переконатися, що повідомлення дійсно від нього. Або запитайте те, що відомо лише вам і цій людині, — це дозволить виявити можливого зловмисника. Не переходьте за посиланнями від незнайомців. Не вводьте особисті дані на невідомих сайтах. Налаштуйте двофакторну автентифікацію для всіх ваших акаунтів.

Будьте пильними та захищайте свої дані.

Більше інформації про правила безпечної поведінки в інтернеті можна дізнатися на сайті НБУ та Держспецзв’язку — #КібербезпекаФінансів: https://promo.bank.gov.ua/payment…/autentication.html