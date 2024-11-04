Останнім часом шахраї дедалі активніше надсилають повідомлення через месенджери (Telegram, WhatsApp чи Viber), застерігають у Мін’юсті. Через них вони просять підтримати дитину в конкурсі або проголосувати за якусь дитячу команду чи групу. Подеколи подібні повідомлення можуть надходити навіть від імені ваших знайомих, чиї акаунти було зламано. Напевне, і серед наших читачів знайдуться ті, хто отримував подібні пропозиції й, можливо, навіть відгукнувся на прохання підтримати, скажімо, якусь талановиту дитину.
Далі зловмисники можуть пропонувати перейти на сайт, де потрібно «авторизуватися» і проголосувати. Для цього вас можуть попросити сканувати QR-код, ввести свій номер телефону й одноразовий код, який надійде в SMS-повідомленні. Якщо виконати подібні кроки, ваш акаунт може стати легкою здобиччю для шахраїв — вони зможуть його зламати й отримати доступ.
Як наслідок таких дій, зловмисники отримають можливість надсилати фішингові повідомлення від вашого імені або вимагати гроші. Крім того, вони зможуть отримати доступ до ваших особистих повідомлень, а також переглядати фото та відеоматеріали.
ЯК УНИКНУТИ ШАХРАЙСТВА
- Якщо отримали повідомлення від знайомого, зателефонуйте йому, аби переконатися, що повідомлення дійсно від нього. Або запитайте те, що відомо лише вам і цій людині, — це дозволить виявити можливого зловмисника.
- Не переходьте за посиланнями від незнайомців.
- Не вводьте особисті дані на невідомих сайтах.
- Налаштуйте двофакторну автентифікацію для всіх ваших акаунтів.
Будьте пильними та захищайте свої дані.
Більше інформації про правила безпечної поведінки в інтернеті можна дізнатися на сайті НБУ та Держспецзв’язку — #КібербезпекаФінансів: https://promo.bank.gov.ua/payment…/autentication.html
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