Збираючи врожай буряків, досвідчені господарі залишають не тільки коренеплоди, а й бурячиння. Листя буряка містить величезну кількість корисних речовин і вітамінів. Особливо багато магнію, якого дуже потребують помідори та інші пасльонові.

Недаремно зелену масу буряка люди здавна використовують у їжу, а також згодовують тваринам. Так само цінна вона і на городі. Важливо лише, щоб листя було здорове. Ним можна підживлювати рослини, застосовувати як мульчу, додавати до компостної купи, «зеленого добрива» тощо. З висушеного листя вийде чудовий попіл, хоча й небагато. Якщо прикопати бурячиння у прикореневій зоні рослин, воно поступово розкладатиметься, збагачуючи землю поживними речовинами. А можна приготувати поживний для землі настій, заливши листя окропом і настоявши до охолодження.