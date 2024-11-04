Густий і ароматний вершковий соус робить фрикадельки ніжними, соковитими та яскравішими на смак.

500 г курячого фаршу

200 г печериць

2 маленькі цибулини

250–300 мл вершків (10–20%)

3 шматочки черствого батона

1 маленьке яйце

2 зубчики часнику

1 столова ложка борошна

сіль

чорний мелений перець

0,5 чайної ложки чебрецю

олія

З батона зрізати скоринки, замочити м’якуш у воді, віджати. Додати до фаршу батон, дрібно натерту цибулину, яйце. Посолити, поперчити за смаком, перемішати. Сформувати вологими руками фрикадельки розміром з волоський горіх. Швидко обсмажити на сильному вогні з обох боків до рум’яної скоринки. До готовності не доводити. Викласти у форму (22х28 см), змащену олією.

На цій самій сковороді обсмажити нарізану кубиками цибулину до рум’яності. Додати пластинки грибів, смажити до випаровування вологи. Всипати борошно, перемішати. Влити вершки, готувати до загусання соусу 4–5 хв. Посолити, поперчити, додати чебрець і вичавлений часник. Прогріти 2 хв.

Рівномірно полити соусом фрикадельки. Поставити форму в духовку, розігріту до 180 градусів. Готувати 20–25 хв.