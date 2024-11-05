Наприкінці літа придбала в магазині зимові чобітки. Начебто все було з ними добре, та коли ось за похолодання вирішила їх взути, то вже після двох днів носіння виявився дефект — неякісно прошита підошва. Хотіла здати або обміняти товар, але продавці відповіли, що гарантійний термін уже сплив. Чи насправді це так і чи поширюється місячний гарантійний термін на сезонне взуття?

Аліна. Рівненська обл.

Гарантійний строк — це термін, протягом якого виробник (продавець, виконавець або будь-яка третя особа) бере на себе зобов’язання про здійснення безоплатного ремонту або заміни відповідної продукції, роз’яснюють у Держпродспоживслужбі.

Насправді тривалість гарантійного строку на взуття в середньому становить не менше 30 днів і визначається продавцем або виробником.

Але і покупцям, і продавцям варто пам’ятати, що на сезонні товари, зокрема взуття, гарантійний термін (строк) обчислюється з початку відповідного сезону:

зимового асортименту — з 15 листопада по 15 березня;

весняно-осіннього асортименту — з 15 березня по 15 травня та з 15 вересня по 15 листопада;

літнього асортименту — з 15 травня по 15 вересня.

Таким чином, заяву щодо якості зимового взуття, придбаного влітку, споживач може подати продавцеві протягом гарантійного строку з початку зимового сезону, тобто з 15 листопада, а продавець зобов’язаний її прийняти.

Водночас у відомстві звертають увагу споживачів, що гарантія НЕ поширюється у випадках:

якщо покупець порушив правила експлуатації, догляду, зберігання взуття, і за наявності механічних пошкоджень (опіки, порізи, здири, проколи);

при деформації взуття внаслідок неправильного носіння, сушіння, а також дій хімічних та інших речовин.

У випадку, якщо ваші права споживача порушено та суб’єкт господарювання відмовляється задовольнити висунуті вимоги відповідно до чинного законодавства про захист прав споживачів — звертайтесь до територіального органу Держпродспоживслужби.