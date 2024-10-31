Нас ще з дитинства вчать, що плакати — це погано. Але плач — природна реакція на емоційні переживання як для жінок, так і для чоловіків. Це не ознака слабкості, а доказ того, що ми живі люди зі складними почуттями. Дозволяючи собі плакати, ми дбаємо про своє ментальне здоров’я і стаємо більш стійкими до стресів, переконують фахівці з Психологічної підтримки.

ЧОМУ ВАРТО ЦЕ РОБИТИ

Звільнення від емоційного тягаря. Сльози — природний механізм вивільнення негативних емоцій. Коли плачемо, ми даємо вихід гніву, смутку, розчаруванню тощо. Це допомагає полегшити емоційний біль і зняти внутрішню напругу.

Зменшення фізичного болю. Дослідження свідчать, що сльози сприяють виробленню речовин, які допомагають організму послабити біль, боротися зі стресом і запаленням.

Покращення настрою. Після плачу ми часто почуваємося спокійнішими та розслабленими. Це пов’язано з тим, що під час плачу в організмі виробляються ендорфіни — гормони щастя.

Зниження рівня стресу. Сльози допомагають організму отримати емоційну розрядку, нормалізують артеріальний тиск і покращують сон.

Ми часто боїмося засудження з боку інших людей за прояв своїх почуттів. Говоримо собі, що сльозами біді не зарадиш. Проте пам’ятайте: кожна людина має право на свої емоції. Не соромтеся плакати, коли вам того хочеться. Психологи переконані, що це допоможе стати щасливішими та здоровішими.