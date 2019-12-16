Ботанічна назва цієї рослини — монстера. Раніше її ще називали філодендрон. Ця чудова вічнозелена ліана з чіпким стеблом добре прижилася в наших помешканнях і офісах. Приваблює гарним, цупким, блискучим продірявленим темно-зеленим листям. За сприятливих умов цвіте щороку. Плоди достигають через 10—12 місяців. На батьківщині, в Центральній та Північній Америці, їх вживають у їжу.

Монстера добре витримує високу температуру і сухе повітря. Невибаглива до світла, не переносить прямого сонячного проміння. Тримати вазон можна і в світлому, і в притіненому місці. Щоправда, в такому разі монстера ніби завмирає, уповільнює ріст. Узимку треба стежити, щоб температура не опускалася на тривалий час нижче 15 градусів.

Улітку необхідно щедро, поливати і щодня оббризкувати, але не допускати застою води в піддоні. Після купання листочки мають висохнути до ночі. Взимку поливи зменшують, особливо за браку тепла.

Добрива у весняно-літній період вносять у ґрунт раз на 2 тижні, краще органіку. Ґрунт притрушують сухим коров’яком. Якщо температура знижується, підживлення припиняють. Взимку не підживлюють.

Розмножують монстеру насінням або вегетативно. Використовують верхівкові й стеблові живці з 1—2 міжвузлями, частини довгих пагонів і повітряні відсадки. Живці висаджують у горщики. Укорінюються вони за 15—20 днів при температурі 20—25 градусів. Щоб поліпшити процес, живці накривають скляними банками або поліетиленовою плівкою.

Для розмноження повітряними пагонами у верхній частині стебла роблять надріз, обмотують вологим мохом. Закріплюють його шпагатом і постійно зволожують. Як утворяться корені, відрізок стебла відділяють від материнської рослини й висаджують в окремий горщик. Насіння висівають за температури 22—25 градусів. Сходи з’являються за 15—30 днів.

Молоді рослини бажано щороку навесні пересаджувати в більші горщики. Ґрунт — легкий, поживний, повітропроникний. Для оздоровлення рослин кладуть шматочки деревного вугілля, а на дно горщиків — дренаж.

Великі рослини можна не пересаджувати, а оновити верхній шар ґрунту. Обов’язково встановіть міцні високі підпори.

Має монстера цікаву особливість — «завбачувати» погоду. Перед дощем, а взимку — перед відлигою з кінчиків її листків стікають крапельки води. Тому квітникарі називають її плаксою і хатнім барометром.