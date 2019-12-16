Булочки виходять неймовірно пишними, тісто можна буквально розбирати на волокна. Ще гарячу випічку я полила цукровою глазур’ю, завдяки теплу вона тане, огортаючи булочку своєю ніжністю.

Тісто:

250 мл молока

25 г свіжих дріжджів

550–650 г борошна

яйце

75 г вершкового масла

75 г цукру

0,5 чайної ложки солі

дрібка ваніліну

Начинка:

50 г цукру

чайна ложка меленої кориці

Глазур:

50 г цукрової пудри

3–4 чайні ложки води (молока)

У теплому молоці розвести чайну ложку цукру і дріжджі. Додати 250 г борошна, перемішати. Поставити в тепло, накривши рушником, на 20–25 хв. Щойно опара підійде, додати цукор, сіль, м’яке масло, перемішати. Додати яйце і борошно, що залишилося. Тісто добре вимісити, воно не має прилипати до рук. Знову поставити в тепло на 45–50 хв. Для посипання змішати цукор і корицю. Тісто розкачати завтовшки близько 3–4 мм. Посипати цукром з корицею. Згорнути рулетом, краї защипнути. Нарізати рулет на шматочки завширшки близько 4 см. Деко трохи змастити олією або застелити папером для випічки. Викласти булочки. Дати трохи (близько 20 хв.) постояти. Поставити у розігріту до 180 градусів духовку на 25–30 хв. Для глазурі розтерти пудру з водою (молоком) до консистенції дуже рідкої сметани. Гарячі булочки полити глазур’ю.

Діана ШЕПЕЛЬ.