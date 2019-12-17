На жаль, точна причина цієї невралгії і досі достеменно невідома. Очевидно, їх кілька.

Є дані, що захворювання може спричинити застуда, в тому числі з активізацією інфекцій, зокрема герпетичної. Адже відомо, що деякі різновиди герпесу (їх близько десятка) «дрімають» у тканині нервових клітин аж доки відбудеться якийсь збій у захисній системі організму. Так звані тригерні зони, дотик до яких неодмінно провокує виникнення больового симптому, можуть бути зонами «патологічної імпульсації» (за П.Бартошем). Отже, доводиться застосовувати різні методи лікування, впливаючи на гіпотетичні причини.

Невралгія трійчастого нерва (НТН) зазвичай виникає в людей, яким за 40 років, і проявляється нетривалими нападами жорстокого болю в щоці, верхній і (або) нижній щелепі, рідше в надбрів’ї. Напад може спровокувати вживання їжі, охолодження, активна розмова. При діагностуванні лікар завжди може відрізнити НТН від інших захворювань, приміром, від запалення придаткових пазух зубів, гострого приступу глаукоми, симпаталгії тощо.

Напади НТН нерідко супроводжуються сльозотечею, нежитем, розвитком кон’юнктивіту. Біль може «віддавати» в щелепу, вухо, шию. Болить не лише щока, а й інші ділянки голови. Якщо напад триває від кількох хвилин до кількох годин і повторюється неодноразово протягом доби, то можна діагностувати мігренозну невралгію, що має, мабуть, аналогічну НТН природу виникнення.

Як правило, допомагає лікування фінлепсином (карбамазепіном) — за схемою, призначеною лікарем. У разі неефективності цього препарату призначають інші антиконвульсанти (дифеніл, баклофен, триметін та ін.), застосовують процедуру алкоголізації відповідної ділянки трійчастого нерва, а також пальпаторне або інструментальне руйнування зон патологічної імпульсації.

Крім останнього, інших ефективних засобів профілактичного лікування немає.

Андрій БАРТОШ, невропатолог.