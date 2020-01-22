Молочний десерт виходить настільки ніжним і смачним, що й не помітите, як з’їсте всю порцію. Добре, що готувати його швидко і не складно, та й продукти доступні, тому можна робити хоч щодня. Спробуйте самі!

0,5 л молока

50 г цукру

чверть чайної ложки солі

чайна ложка ванільного цукру (або дрібка ваніліну)

60 г картопляного крохмалю

2–3 столові ложки ягід (із варення або заморожених)

У каструлю влити 0,4 л молока. Додати цукор, ванілін, сіль. Окремо в холодному молоці, що залишилося, розвести крохмаль. Щойно молоко в каструлі закипить, влити тонкою цівкою молоко з крохмалем, часто помішуючи, щоб не було грудочок. Варити на слабкому вогні до загусання, постійно помішуючи. Маса стає дуже густою та тягучою. Зняти з вогню, дати охолонути. Додати будь-які ягоди на ваш смак (у даному випадку додали смородину з варення). Розмішати, але трохи, щоб десерт повністю не забарвився соком ягід. Одразу перекласти масу в форму, застелену харчовою плівкою. Розрівняти поверхню ложкою або ножем. Прикрити форму плівкою, щоб десерт не обвітрився, і поставити в холодильник до повного застигання (приблизно 1 год. 30 хв.). Як десерт застигне, його легко можна буде нарізати на шматочки. За бажання при подачі його можна полити варенням або розтопленим шоколадом. Застиглий десерт стає пружним, немов пружинистим, але дуже ніжним. Схожий на молочне желе. До того ж він дуже корисний та в ньому не багато цукру.

Діана ШЕПЕЛЬ.