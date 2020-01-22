Найкраще фуксія почувається на вікнах, добре освітлених сонцем у ранкові години. Хоч вона й невибаглива, але не любить перестановок, і якщо її переставляти, то можуть обпасти бутони і квітки.

Навесні й улітку поливають часто, корисне обприскування. Любить свіже повітря. Може прикрасити балкон, тільки треба берегти її від вітру.

Під час провітрювання кімнати стежать, щоб не було протягів — фуксія їх не виносить. Під час цвітіння найсприятливіша температура — не нижча за 20 градусів.

Узимку поливи скорочують. Цієї пори підшукайте для вазона прохолодне приміщення. Оптимальна температура — 5—10 градусів, що в жилих кімнатах неможливо. Однак фуксія може зимувати і за кімнатної температури. У такому разі частково або повністю скидає листя, а пагони витягуються. Боятися цього не слід.

Навесні треба обрізати стебла, що оголилися. Це стимулюватиме ріст молодих пагонів, де утвориться найбільше квіточок. Перед початком вегетації фуксію краще пересадити, а для забезпечення галуження пагони підрізають на третину (відрізане можна використати для розмноження).

Ґрунтосуміш готують із однакових частин листкової, дернової землі, торфу, перегною і піску. У період росту з березня до середини серпня підживлюють універсальним квітковим добривом. У виснаженому ґрунті цвісти не буде. Можна підживлювати настоєм коров’яку раз на 2 тижні.

Востаннє фуксію підживлюють у другій половині вересня.