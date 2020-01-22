Довго хворіти ми не маємо ні бажання, ані часу. А якщо йдеться про таке, на перший погляд, дріб’язкове нездужання, як нежить, часто навіть не звертаємося до лікаря. Чи не кожен знає «бабусин» або «перевірений на собі» засіб, що допоможе висушити водоспади з носа. А з огляду на те, що риніти — одне з найпоширеніших інфекційних захворювань серед усіх вікових груп населення, то скільки людей, стільки й рецептів, а відповідно стільки само й… помилок.
До найбезпечніших процедур проти нежитю, на думку вітчизняних і зарубіжних фахівців, належить промивання носа солоною водою. Застосовують її і для профілактики захворювання. До неї практично немає протипоказань, обмежень за віком і станом здоров’я, тобто підходить дітям і дорослим, вагітним і мамам-годувальницям, недужим. Десятиліттями з цією метою користувалися фізіологічним розчином, вміст солей у якому відповідає концентрації солі в рідинах організму людини. Але останнім часом фізрозчин поступається місцем морській воді, котра містить іще й чимало мікроелементів, що позитивно впливають на імунну систему. Якщо «заклало» ніс, краще вибрати для промивання морську воду з підвищеним вмістом солей, які «витягують» вологу зі слизової, завдяки чому зменшується набряк і відновлюється дихання.
А тепер — про те, чого робити не можна
- Зокрема не перебирайте на себе і не доручайте фармацевту в аптеці функцію лікаря. Він, звісно, порадить вам якийсь препарат, якщо попросите «щось від нежитю», але риніт буває звичайний простудний і алергічний, а може вказувати на ускладнення і запалення навколоносових пазух. Неправильно вибраний засіб для лікування може значно ускладнити перебіг хвороби. Тож не лінуйтеся проконсультуватися з лікарем.
- За статистикою 60 відсотків ускладнень, спричинених лікарськими препаратами, виникають через недотримання правил їх вживання. Важливе значення має все: доза, тривалість курсу лікування певним препаратом, але особливо — його сумісність з іншими ліками, які ви, можливо, приймаєте незалежно від застуди, і протипоказання.
- З одного боку, судинозвужувальні краплі миттю знімають набряк, що дає змогу нормально дихати, а з другого, будь-який такий препарат порушує мікроциркуляцію крові в капілярах, що живлять очі та мозок, що для осіб із хворобами цих органів може мати сумні наслідки. Також судинозвужувальні краплі порушують функції епітелію слизової оболонки носа, тобто не лікують, а лише дають тимчасовий ефект, і навіть призводять до залежності, позбутися якої нелегко. Спочатку доведеться поволі знижувати дозу та концентрацію, і лише згодом привчити себе застосовувати їх тільки на ніч — не більш ніж по краплі в ніздрю.
- У жодному разі не приймайте на власний розсуд антибіотики. По-перше, вони безсилі перед застудою, а по-друге, основні штами збудників недуги внаслідок немотивованого вживання антибіотиків набувають стійкості до діючої речовини ліків, тож якщо для подальшого лікування і справді знадобиться антибіотик, він не діятиме належним чином.
- Про ще одну поширену помилку побіжно згадувалося на початку матеріалу. Йдеться про те, що нежить не вважають серйозною хворобою, через яку треба залишатися вдома, скасовувати важливі зустрічі тощо. Тим часом уражений недугою організм чи не найбільше потребує тепла — запоруки одужання за кілька днів. А нежить, який «переходили» на ногах, може перетворитися на гайморит, фронтит, синусит тощо.
- Не всім показаний і один із популярних народних засобів: очистити цибулину чи часничину, зняти прозорі плівки і вкласти їх невеликі часточки у ніздрі. Те саме радять робити з невеликими шматочками господарського мила. Таке лікування може пересушити і навіть «спалити» слизову оболонку носа, функція якої — передусім захищати організм від вторгнення інфекції. Тож якщо ви затятий прихильник народної медицини, принаймні змішуйте сік часнику з морквяним, олією або водою.
- Зігрівання ніг на ніч при застуді також може як допомогти, так і зашкодити. Цей метод не можна використовувати, якщо у хворого підвищена температура тіла.
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