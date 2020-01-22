Довго хворіти ми не маємо ні бажання, ані часу. А якщо йдеться про таке, на перший погляд, дріб’язкове нездужання, як нежить, часто навіть не звертаємося до лікаря. Чи не кожен знає «бабусин» або «перевірений на собі» засіб, що допоможе висушити водоспади з носа. А з огляду на те, що риніти — одне з найпоширеніших інфекційних захворювань серед усіх вікових груп населення, то скільки людей, стільки й рецептів, а відповідно стільки само й… помилок.

До найбезпечніших процедур проти нежитю, на думку вітчизняних і зарубіжних фахівців, належить промивання носа солоною водою. Застосовують її і для профілактики захворювання. До неї практично немає протипоказань, обмежень за віком і станом здоров’я, тобто підходить дітям і дорослим, вагітним і мамам-годувальницям, недужим. Десятиліттями з цією метою користувалися фізіологічним розчином, вміст солей у якому відповідає концентрації солі в рідинах організму людини. Але останнім часом фізрозчин поступається місцем морській воді, котра містить іще й чимало мікроелементів, що позитивно впливають на імунну систему. Якщо «заклало» ніс, краще вибрати для промивання морську воду з підвищеним вмістом солей, які «витягують» вологу зі слизової, завдяки чому зменшується набряк і відновлюється дихання.

А тепер — про те, чого робити не можна