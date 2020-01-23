Виникнення себореї може бути спричинене збоями в роботі нервової системи, травлення, ендокринного апарату. Вона свідчить передусім про порушення гормонального балансу організму. При захворюванні збільшується кількість секрету, що виробляють сальні залози, знижуються можливості захисних бар’єрів шкірного покриву і таким чином створюються сприятливі умови для хвороботворних бактерій.

За жирної себореї зменшується еластичність шкіри, розширюються пори сальних залоз. Шкіра стає лискучою, пори — розширеними і часто заповненими корками темного кольору. Волосся жирне, із жовтуватими лусочками шкіри. Можуть виникати й гнійні запалення.

Суха себорея характеризується зниженим саловиділенням. Лусочки лупи рясно вкривають шкіру голови та волосся. Внаслідок зниження рівня захисних механізмів організму активується шкірний грибок. Причинами можуть бути емоційні, фізичні навантаження, нераціональне харчування. Волосся тоншає, стає сухим і ламким. Часто суха себорея супроводжується випадінням волосся, а його кінчики січуться.

Змішана форма поєднує ознаки жирної та сухої.

Для успішного лікування лупи необхідно насамперед усунути причину її появи — зміцнити нервову систему, нормалізувати функції травного тракту, ендокринного апарату, правильно харчуватись.

НАРОДНІ МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ СЕБОРЕЇ

Від жирної себореї застосовують відвар цибулинного лушпиння: 30—50 г цибулиння заливають 2 склянками води, кип’ятять на повільному вогні 15—20 хв. Знявши з вогню, закутують, настоюють близько години. Відваром змащують волосся, розчісують і наносять відвар ще раз. Процедуру повторюють кілька разів на тиждень.

Дієвий рецепт і з настоянкою календули: 10 столових ложок настоянки календули перемішують зі столовою ложкою рицинової олії та втирають у шкіру голови двічі-тричі на день. Також можна подрібнити корінь лопуха, залити 2 столові ложки сировини склянкою окропу, варити на слабкому вогні 15—20 хв., настояти до охолодження, процідити і втирати в шкіру голови.

Позбавляє себореї і така суміш: змішати по столовій ложці рицинової олії, меду, соку цибулі й додати яєчний жовток. Добре втерти її у шкіру голови, закутатися теплою хусткою, а за 1—2 год. ретельно помити волосся.

Від сухої себореї кашку з рівних частин часнику та свіжого листя кропиви дводомної наносять на шкіру голови, зав’язують хусткою, а за 15—20 хв. змивають теплою підкисленою водою, ополіскуючи волосся відваром квіток ромашки.

Зоя БЕРЕСТ, кандидат біологічних наук.