Рецепт одних з найсмачніших млинців — з додаванням в тісто сильногазованої води. Завдяки бульбашкам млинці вийдуть ажурними і дуже м’якими. Цукру в тісті не багато, тому підійдуть як для солодкої, так і солоної начинки.

400 г борошна

500 мл молока

500 мл газованої води

3 яйця

3 столові ложки олії

0,5 чайної ложки солі

2 столові ложки цукру

шматочок вершкового масла (для змащування)

У мисці з’єднати яйця, цукор і сіль. Усе ретельно збити вінчиком на піну. Потім налити молоко і додати просіяне борошно. Перемішати тісто до однорідності за допомогою вінчика. Наприкінці влити газовану воду. Ще трохи збити, щоб вийшло однорідне тісто. Потім додати олію, вмішати її в тісто ложкою. Залишити тісто хвилин на 10, щоб борошно розбухло. Тісто виходить доволі рідким. Добре розігріти сковороду, трохи змастити олією і швидким рухом рівномірно розподілити тісто. Смажити млинець до зарум’янювання нижнього боку на вогні вище середнього. Потім перевернути і готувати ще хвилинку, щоб другий бік став золотистим. Таким чином посмажити всі млинці, змащуючи готові вершковим маслом. Виходить приблизно 30 млинців діаметром 20 сантиметрів. У вас може бути більше або менше залежно від величини сковороди і товщини млинців.

Готувала Діана ШЕПЕЛЬ.