Укладаючи вдома лінолеум, обов’язково збережіть невеличкий шматок на випадок пошкоджень покриття у процесі експлуатації. З нього потім можна буде зробити латку.

Пошкоджену частину вирізують, а з запасу роблять латку аналогічного розміру й форми. Приклеюють її водно-дисперсійним модифікованим клеєм ПВА (близько 100 грн за 2,5 л). Його можна використовувати для лінолеуму з основою і без, для будь-яких поверхонь. До висихання клею поставте на це місце вантаж. Зазвичай достатньо 1–2 діб. Окрім ПВА, можна також скористатися клеєм «холодне зварювання», поліуретановим чи іншими. Якщо на лінолеумі утворилися невеликі хвилі, їх проколюють, притискують, щоб видалити повітря, шприцом вводять клей та залишають під гнітом до висихання.