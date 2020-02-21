Деякі кімнатні квіти називають «грошовими», а все тому, що їх листочки схожі на монетки. Тому й існує прикмета, що якщо мати вдома таку рослину, вона привабить багатство. Так це чи ні, можете перевірити самі, поселивши в домі одну з них.

ГРОШОВЕ ДЕРЕВО — ЦЕ ТОВСТЯНКА

Свою «грошову» назву товстянка, або крассула отримала завдяки круглим листочкам, схожим на монетки. Завдяки поступливому характеру вона спокійно переносить недоліки кімнатного утримання. Нічого страшного не станеться, якщо її вчасно не полити, бо накопичує вологу про запас у м’ясистих листках. А перезволоження, навпаки, небезпечне. При застої води у товстянки починає підгнивати коріння і навіть стовбур. Хоча грошове дерево виростає до значних розмірів, надто великих горщиків не любить — у такому воно нерівномірно розростатиметься. Краще помістити у широкий неглибокий горщик. Товстянку потрібно формувати, щоб дерево не вийшло кривобоким. Для цього з кінців пагонів відщипують по 2 маленькі листочки, і з цього місця виростуть гілочки. Найпростіший спосіб розмноження — живцями. Обираєте на дорослій рослині відросток 10–12 см і акуратно його відділяєте. Ставите у воду, і вже за три тижні на живці з’являться корінці, потім можна пересадити його в землю. Але іноді відростки самі пускають корінці у повітря. Такий відросток можна одразу висаджувати в землю. У квіткових магазинах деревце коштує близько 155 грн (15–20 см), 225 грн (20–25 см). А великі красиво сформовані дерева коштують понад тисячу гривень. Вважають, якщо ви вирішили виростити не просто красиву рослину, а створити талісман багатства, то її краще не купувати, а відламати маленький відросток. Але робити це краще потайки — тоді сила вашого талісмана буде міцнішою. А ще квітникарі помітили таку особливість — рослина «прив’язується» до свого господаря і починає чахнути, якщо він захворіє. Справжній живий улюбленець!

ЗАМІОКУЛЬКАС — ДОЛАРОВЕ ДЕРЕВО

Наукова назва цієї рослини відома не багатьом, більше її знають як доларове дерево. Вірять, що вона так само, як товстянка, приваблює гроші, але вже — у доларах. Можливо, саме тому приміщення банків прикрашають цими красивими рослинами з соковитим блискучим листям. Доларові дерева часто дарують на ювілеї, новосілля… Заміокулькас невибагливий і чудово уживеться навіть з найледачішими господарями. Рослина запасається водою, тому легко переживе, якщо забудете її полити. А ось переливати точно не треба, бо корінь може загнити. Поливають, коли верхній шар землі добре просохне. Не любить заміокулькас і низьких температур. Надає перевагу хорошому освітленню і температурі повітря не нижче 18 градусів. Але пряме сонячне проміння може спричинити опік листя. Доларове дерево потрібно кожен день обприскувати. Коріння у заміокулькаса сильне і може зламати пластиковий горщик, тому його краще пересадити у керамічний або глиняний. Горщик має бути трохи більший за попередній. На дно обов’язково покладіть дренаж. Під час пересадки важливо, щоб верхні бульби були приблизно на 1 см оголені. Якщо вам його подарують на день народження, знайте — це дорогий подарунок! У магазині заміокулькас заввишки 60–70 см коштує близько 400 грн. А якщо у вас такого немає, але є, наприклад, у сусідів, його можна отримати безкоштовно, розмноживши при пересадці. Простіше це зробити діленням бульби. У дорослої рослини розділяють бульби і розсаджують по різних горщиках, на 3–4 см ширших, ніж кореневище.

Важливо! Сік доларового дерева отруйний і може спричинити опік шкіри, тому пересаджувати його потрібно у гумових рукавичках.

ПРИКМЕТИ, ЩОБ ГРОШІ ВОДИЛИСЯ