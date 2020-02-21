На запитання відповідає священник Малої Софії ієрей Михайло Альмес.

Кожні 4 роки людей турбує одне й те саме: як краще вчинити, якщо рік високосний, у священників запитують, чи можна брати шлюб? У таких випадках відповідаю: кожен рік, хоч би скільки днів у ньому було, — це рік Божий. І якщо двоє мають бажання одружитися, то немає підстав стверджувати, що високосного року цей щирий намір Бог не благословить!

Ще з перших віків свого існування Церква наголосила: людина є образом і подобою Божою, а тому залежить від Божої волі і має усвідомлено ставитися до свого життя. Тож робімо ставку на осмислення свого земного шляху та відповідальності за вчинки, а не на зовнішні чинники, як-от кількість днів у створеному людьми календарі! Натомість раджу молодим людям уважніше поставитися до своїх стосунків, і перш ніж іти під вінець — серйозно замислитися, наскільки підходять одне одному. І якщо після цього вирішите бути разом, то хай Господь благословить ваш шлюб!

Шукала відповідь Ольга ВОЛИНСЬКА.