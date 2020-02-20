Доки грядки відпочивають до весни, город можна облаштувати на підвіконні. За наявності площі можна вирощувати навіть помідори та огірки. Однак найпростіше висіяти зелені культури з коротким періодом вегетації. Зазвичай їх вирощують на кухонних підвіконнях. Втім, головне, щоб їм вистачало світла.

ШПИНАТ

До таких культур належить шпинат — рекордсмен за вмістом заліза. Він потребує багато світла й вологи. Перед посівом насіння бажано на 1–2 доби замочити у воді. Висівають на глибину 1–2 см. Відстань між зернинами –- 1–2 см. Згодом відстань між кущиками лишають близько 6 см. Найоптимальніша температура для вирощування — 18 градусів.

САЛАТ

Існує велика кількість різноманітних видів салату, і всі вони дуже корисні. Ажурні листочки містять вітаміни А, С, Е, РР, В1, В9, а також залізо, мідь, калій, кальцій, йод, фосфор, натрій та інші елементи. Насіння загортають на глибину 1 см. Згодом посіви потрібно прорідити, лишивши між рослинами 10 см. Салат потребує світла.

ЗЕЛЕНА ЦИБУЛЯ

Зелена цибуля містить вітаміни С, К, групи В, бета-каротин, залізо, калій, кальцій, мідь, багато інших корисних елементів. Її можна вирощувати як у ґрунті, так і у воді. У неї занурюють нижню частину цибулини з корінцями, щоб не загнила. Можна взяти фанеру під розмір горщика й зробити отвори діаметром, як денця цибулин. Воду міняють щотижня. Або вирощувати цибулю так званим мостовим способом, коли цибулини висаджують у ґрунт впритул, заглибивши на третину в землю. Це економить площу. Висаджуючи з інтервалом 2 тижні, безперервно матимете свіже перо цибулі.

ПЕТРУШКА

Жодна перша страва не обійдеться без ароматної та вітамінної петрушки, яка багата на вітамін С, залізо, калій, кальцій, фтор тощо. Насіння петрушки містить велику кількість ефірних олій, що заважає йому проростати. Аби пришвидшити цей процес, його складають у марлевий мішечок та кладуть у блюдце з теплою водою, яку міняють кожні 5–6 год. Після кількох замін води висівають. Пророщують також із кореневища. Для цього вибирають заготовлені з осені короткі товсті кореневища з верхівковою брунькою та висаджують у глибоку ємкість. Петрушка добре розвивається за температури 15–20 градусів. Так само можна виростити і родичку петрушки — кінзу.

КРІП

Неможливо уявити українську кухню і без кропу. З його насіння для швидшого проростання також слід вимити ефірну олію. У горщику насіння присипають ґрунтом шаром 1–2 см. Оптимальна температура для пророщування — 16–18 градусів. Свіжу зелень можна споживати за місяць після проростання.

РУКОЛА

Рясні врожаї зелені дає рукола. Добре почуваються на підвіконні базилік (васильки), меліса, чебрець, м’ята. Однак базилік, як і петрушку та кріп, треба вимочити у воді, щоб вимити ефірні олії. Проростає насіння довго. Крім того, базилік любить тепло (близько 25 градусів).

ЗАГАЛЬНІ ПОРАДИ